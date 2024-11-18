Мародеры из армии Путина захотят стать властью

Российские военные ведут себя на своей же территории в Курской области как оккупанты. Это признак разложения армии и прообраз послевоенного будущего страны, считает Константин Эггерт.

Разрушенный в ходе боевых действий в Курской области многоквартирный жилой дом (11.08.2024) Фото: Ilya Pitalev/Sputnik/IMAGO

В конце восьмидесятых годов прошлого века, после окончания университета я служил в армии. И как-то раз решил спросить своего командира, подполковника, когда в войсках появилась дедовщина. Моего подполковника тема явно взволновала. Он стал объяснять: "Это произошло после того, как в конце 60-х-начале 70-х ушли в отставку последние из тех офицеров, которые воевали. Они знали, зачем нужна постоянная боевая подготовка, а не постройка сараев и работа на сборе урожая в колхозах. Они понимали, что дисциплина должна быть сознательной. Они осознавали, что не любой призывник будет хорошим солдатом. Тот, у кого плохое здоровье или криминальные наклонности, им не будет".

"Дедовщина" как система

По словам моего начальника, тогда же на армии начала сказываться убыль населения - результат бесконечных войн и ГУЛАГА. Военкоматы стали "грести" всех. Нравы советских дворов и лагерных зон вскоре стали обыденностью и в вооруженных силах. Отсутствие сержантов, как профессиональной группы, ответственной за базовое обучение и поддержание уровня боевой подготовки, превратило офицеров в надсмотрщиков, у которых оставалось все меньше времени на повышение профессиональных навыков. Престиж военной профессии в обществе рухнул.

Добавлю от себя: коррупция и воровство в армии, судя по рассказам сослуживцев, были не такими масштабными, как сегодня, но заметными и постоянными. Одной из причин поражения СССР в холодной войне стало осознание советским руководством простого факта: несмотря на обилие "железа", советская армия была просто неспособна противостоять НАТО.

Я вспомнил эту давнюю беседу, когда прочитал о мародерстве российских военных в Курской области. "Призывники за три миллиона" грабили дома курян, бежавших от украинской армии. По уставу - это преступление, за которое виновных отдают под трибунал. Более того, насилие над мирными жителями чужой страны - тоже преступление. То есть, даже по российскому закону, убийц и грабителей из Бучи и Ирпеня тоже следует арестовать и предать военному суду. Но это не было сделано и не будет.

Начиная с 2007 года, Путин делал ставку на создание профессиональной армии. Это ему удалось во многом благодаря деятельности невоенного министра обороны Анатолия Сердюкова. Не связанный клановыми путами постсоветской военной касты, бывший торговец мебелью провел ряд жестких реформ, которые изменили российскую армию. Она стала более современной и боеспособной. Однако армия РФ была явно не готова к войне, развязанной Кремлем в феврале 2022 года, и которая длится почти три года. В армии банально не хватило личного состава для столь масштабных и затяжных боевых действий.

Мародерство - часть "соцпакета"

После провальной мобилизации 2022 года российский режим сделал ставку на создание массовой наемной армии. "Вагнеровцы", заключенные, последственные, вербуемые за "гонорар" - все это разные образы одного и того же: бедная и криминальная Россия превратилась в главную ударную силу и пушечное мясо режима. Очень скоро после прибытия на передовую, а то еще и в учебном центре, "законтрактованные" начинают понимать, что можно, а что нельзя на этой войне. Поживиться тем, чем позволят поживиться командиры, - можно. Причем неважно, на какой территории.

Сбежавшие от украинцев жители Курской области испытали эту неформальную особенность военной политики РФ на себе. Фактически, мародерство сегодня - просто часть "соцпакета". То, что кого-то из ограбивших дома курян, может быть, отдадут под трибунал, картины принципиально не изменит. Вирус безнаказанности в среде вооруженных (и вооруженных официально!) людей, да еще часто с преступным прошлым, очень заразен. "Винтовка рождает власть!", - говорил когда-то диктатор Мао Цзэдун. Это справедливо везде и всегда.

Армия России разлагается. "Безнаказанность в обмен на жизнь" - вот ее новый девиз. Это мораль средневекового ополчения, а не современных вооруженных сил. И эта армия опасна не только для противника, но и для собственных граждан. Спящее (или притворяющееся спящим) российское общество, видимо, пока не осознало, какой эксперимент поставил над ним режим.

Диктатура, похоже, надеется, что война "зачистит" общество от криминала. Мол, "пусть эти ребята полягут где-нибудь под Волчанском. Тогда и тюрьмы в России разгрузим, и улицы сделаем безопаснее". Это ошибка. Едва ли не ежедневные сообщения об убийствах и разбое, которые творят "ветераны СВО", это подтверждают. Но это только начало. В своих телеграм-каналах многие из них угрожают по возвращении домой "разобраться" с судьями и "ментами", которые не защищают народ от коррумпированных чиновников и мигрантов". Разумеется, не все доживут до возвращения. Но дожившие будут значительно опаснее советских ветеранов Афганистана. Многие из тех стали бандитами. Многие из этих захотят стать властью.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook , в Telegram .

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