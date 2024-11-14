Экс-глава Курской области признал мародерство военных РФ

Российские военые грабили дома в Курской области, подтвердил министр транспорта России Старовойт на встрече с жителями Глушковского района. Ранее ТАСС утверждало, что в Глушково мародерствовали украинские военные.

Министр транспорта России Роман Старовойт, до недавнего времени занимавший должность губернатора Курской области, подтвердил, что в этом регионе были зафиксированы случаи мародерства российских военнослужащих. "Есть факты мародерства как среди гражданских лиц, так и военных", - заявил Старовойт на встрече с жителями Глушковского района, видеозапись которой опубликовал в четверг, 14 ноября, Telegram-канал "Курск сейчас".

По словам Старовойта, случаи ограбления домов в селах Глушковского района, покинутых жителями на фоне продолжающихся боев, обсуждались накануне на совещании с силовыми ведомствами. После этих слов в зале раздались аплодисменты.

Роман Старовойт, назначенный на пост министра транспорта РФ в мае 2024 года, также сообщил о фактах переправки награбленного в другие российские регионы службами доставки. Силовым ведомствам уже поставлена задача усилить охрану в населенных пунктах Курской области, добавил он.

Губернатор пообещал компенсации жителям

О встрече с жителями приграничных районов, пострадавших от боевых действий, сообщил в Telegram-канале и действующий губернатор Курской области Алексей Смирнов, который не стал упоминать о мародерстве российских военных. По его словам, на мероприятии обсуждались "вопросы о выплатах за личный транспорт и личную строительную технику". Он пообещал обеспечить компенсации за утраченные автомобили и сообщил о выдаче жилищных сертификатов людям, лишившимся жилья.

Ранее государственное агентство ТАСС сообщило, что в Глушково мародерствовали военнослужащие ВСУ. В свою очередь российские "военкоры" написали, что этот поселок никогда не находился под контролем украинской армии.

О случаях мародерства российских военных в Курской области писало и издание "Агентство".