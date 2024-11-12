Путин хочет вернуть Курскую область до инаугурации Трампа

Путин хочет вернуть Курскую область до инаугурации Трампа12 ноября 2024 г.
Президент России Владимир Путин хочет вернуть Курскую область, часть которой занята Вооруженными силами Украины, под контроль РФ до инаугурации Дональда Трампа в качестве 47-го президента США 20 января 2025 года. Об этом британская газета The Telegraph написала в понедельник, 11 ноября.
Такой шаг позволит Москве выйти на любые переговоры о мире с более сильной позицией, считают западные дипломаты. Российской армии уже удалось взять под контроль около половины территории, захваченной украинскими силами с 6 августа, указало издание.
Британская военная разведка: Армия РФ усилит атаки дронами
В ближайшие дни РФ, вероятно, усилит атаки на украинскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов, используя новые площадки для запуска дронов поблизости от границы, отметила The Telegraph, ознакомившись с оценкой британской военной разведки. В свою очередь украинские аналитики допускают, что Москва попытается воспользоваться контрнаступлением в Курской области для прорыва в приграничный украинский регион - Сумскую область.
К контрнаступлению в Курской области готовится группировка российских и северокорейских военных численностью в 50 тысяч человек, сообщила днем ранее американская газета The New York Times. По оценкам Южной Кореи, США и Украины, в РФ из КНДР переброшены от 8 до 12 тысяч военных для участия в войне против Украины.
Предполагаемая беседа Трампа с Путиным
Американская газета The Washington Post 10 ноября сообщила о телефонном разговоре Трампа и Путина, состоявшемся 7 ноября. По сведениям собеседников издания, экс-глава Белого дома посоветовал российскому президенту не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Соединенных Штатов в Европе.
Однако в Кремле отрицают факт беседы. "Это чистая выдумка, это просто ложная информация", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.