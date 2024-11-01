Военные РФ под Курском продолжают заниматься мародерством

Жители Кореневского района Курской области продолжают страдать от взломов домов и краж имущества, в которых подозревают российских военных, сообщило вечером в четверг, 31 октября, "Агентство. Новости" со ссылкой на информацию от двух местных жителей. "Оба в начале сентября подписали коллективное письмо с требованием остановить мародерство. Однако их просьбы не были услышаны: военные продолжают занимать пустующие дома и выносить из них ценности, в том числе ноутбуки, телевизоры, инструменты и другие вещи", - говорится в сообщении.

Первые жалобы на мародерство в Кореневском районе появились в конце августа, уточняет "Агентство". В середине сентября было опубликовано обращение жителей района к президенту РФ Владимиру Путину и Минобороны России, в котором сообщилось, что российские военные вскрывают жилые дома и магазины, убивают домашних собак, забирают машины. Воззвание населения к властям остановить разбои никакого эффекта не имеет: власти не реагируют на жалобы, а силовики не возбуждают уголовных дел о мародерстве, сказал собеседник "Агентства".

"Военные имеют право"

По словам одной из собеседниц "Агентства", военные заняли ее дом со ссылкой на то, что в регионе действует режим контртеррористической операции и "военные имеют право". Дом другой жительницы поселка Коренево, которая периодически ездит проверять сохранность имущества, был не тронут еще два дня назад, но вчера она приехала, и "все вверх дном".

У одного из местных жителей, подписавших обращение, выбили окно, похитили телевизоры, ноутбуки, фрезерные и ручные дрели, болгарки. "Не у одного меня, на улице у нас у всех такая беда. У кого телевизоры унесли, у кого что", - пояснил он. Другой подписант сообщил "Агентству", что ему звонил следователь насчет жалоб на действия мародеров. При этом сам мужчина на фоне наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) уехал в Курск и по его словам, не знает, что в сейчас происходит с его домом.

Военные РФ ограбили магазин в Глушково

По опубликованным ранее данным "Агентства", двое мужчин в военной форме ограбили салон сотовой связи в поселке Глушково Курской области, подконтрольном ВС РФ. Видео произошедшего опубликовал 18 августа Telegram-канал "Типичный Курск". Журналисты "Агентства" идентифицировали личность одного из злоумышленников - им оказался боец чеченских подразделений. В соцсетях он подписывается как Юсуф Абдулвадудов, а на одном из фото позирует в футболке с надписью "Полк им. Ахмата Кадырова".

На опубликованной записи с камеры видеонаблюдения видно, как военные разбивают окна и витрины, вынося товары из салона сотовой связи. Как напоминает "Агентство", именно чеченские подразделения должны были защищать приграничные регионы от атак ВСУ, однако не смогли остановить наступление украинской армии.

Военная операция в Курской области

Масштабная наступательную операция ВСУ в Курской области началась 6 августа. Это первое наступление такого рода с момента начала полномасштабной захватнической войны России против Украины в феврале 2022 года. 9 августа российские власти ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции". По данным украинского проекта DeepState, на данный момент под контролем ВСУ остается 615 кв.км территории Курской области. Коренево украинскими военными захвачено не было. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что цель наступления ВСУ в Курской области - "создание буферной зоны на территории агрессора".