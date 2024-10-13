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DeepState: Военные РФ расстреляли 9 пленных украинцев

Алексей Волошинов
13 октября 2024 г.

Военнослужащие РФ расстреляли военных ВСУ в районе поселка Зеленый Шлях Курской области, сообщил украинский проект DeepState со ссылкой на источники.

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Российские военные в Курской области
Российские военные в Курской области, сентябрь 2024 годаФото: Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

Российские военнослужащие расстреляли девятерых украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 октября, украинский OSINT-проект DeepState со ссылкой на источники в 1-й отдельной танковой бригаде (1 ОТБр) Сухопутных войск ВСУ. По их сведениям, расправа произошла 10 октября в районе поселка Зеленый Шлях.

Солдаты ВСУ, которые были операторами беспилотников, выходили на позиции, считая, что находятся "в относительном тылу", но были вынуждены вступить в бой с российскими бойцами. Когда у украинцев закончились боеприпасы, они сдались в плен, после чего были расстреляны. В подтверждение проект опубликовал снимок с воздуха, на котором видны, как утверждается, тела украинских военных. Они лежат, раздетые до трусов, лицом в землю.

Ситуацию в Курской области аналитики украинского проекта описывают в целом как "не самую радостную" для ВСУ. "Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно", - говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен: Это грубое нарушение Женевской конвенции

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал возможный расстрел военнопленных ВСУ "грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными" и заявил, что в связи с инцидентом направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность", - написал украинский омбудсмен в своем Telegram-канале. Он призвал международное сообщество не закрывать глаза на подобные преступления.

Генпрокурор Украины: Ведется расследование десятков подобных инцидентов с начала войны

В начале сентября телеканал CNN со ссылкой на генерального прокурора Украины Андрея Костина сообщил, что всего в стране к тому времени расследовалось 28 возможных случаев расстрелов военнопленных, в которых в общей сложности погибли 62 человека. Костин в разговоре с CNN назвал предполагаемые убийства военными преступлениями и частью спланированной политики Кремля. Он отметил, что убийство без суда и следствия военнопленного, который показывает, что сдается в плен без оружия, нарушает правила ведения войны.

1 октября украинская прокуратура заявила, что начинает расследование возможного убийства 16 украинских военнопленных российскими солдатами в Донецкой области. Поводом для начала расследования стало видео, распространенное в украинских Telegram-каналах, на котором, предположительно, российские военные расстреливают сдавшихся в плен бойцов ВСУ.

 

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