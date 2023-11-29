Концепция нацвозрождения Беларуси. Что предлагает оппозиция?

Любовь к Беларуси, суверенитет, демократия, европейскость, благополучие людей - белорусская оппозиция подготовила концепцию и стратегию национального возрождения страны. В чем их суть?

Объединенный переходный кабинет (ОПК) Светланы Тихановской представил концепцию и стратегию национального возрождения Беларуси. Презентация документов и первое публичное обсуждение состоялось во вторник, 28 ноября, в Варшаве.

По мнению их авторов, концепция и стратегия должны содействовать "окончательному формированию белорусской нации как сообщества с сильной идентичностью и активным общественным действием" в рамках "независимого, национального, демократического, европейского, зажиточного государства". Что для этого необходимо предпринять, объяснили эксперты из разных сфер.

Возрождение - вопрос национальной безопасности

По словам Алины Ковшик, представительницы по национальному возрождению в ОКП Тихановской, концепция национального возрождения и развития должна объединить белорусов, помочь в построении "национального консенсуса" и постепенно "завершить формирование белорусской нации", не насаждая при этом какую-то идеологию. Ковшик убеждена, что это вопрос национальной безопасности.

Алина Ковшик Фото: Tatiana Gargalyk/DW

"Для нас концепция национального возрождения и развития - это, прежде всего, взгляд в будущее. Мы хотим верить, что мы сможем сделать нашу страну демократической, богатой, где уважают права человека", - отметила она. Как белорусам к этому прийти, прописано в долгосрочной стратегии, которая включает четыре этапа: до демократических перемен в Беларуси, этап переходного периода, а также периоды после первых и вторых демократических выборов.

"Сейчас нулевой (этап. - Ред.) - до момента смены диктатуры на демократическую систему. Сколько он будет длиться, неизвестно, - пояснила Алина Ковшик. - Будучи за границей, мы можем искать международных партнеров, исследовать опыт других стран. Люди, которые остаются в стране, сохраняют дух и фактически нашу нацию".

Какого-то отдельного финансирования для реализации концепции и стратегии национального возрождения и развития нет - планируется искать средства под каждую конкретную задачу. Ковшик также обратила внимание на то, что это не окончательный вариант документов, ожидается их широкое публичное обсуждение.

Подключить бизнес и широкую общественность

Подключиться к этому процессу предлагают и белорусскому бизнесу. "Бизнес может многих научить, как пережить сложные времена. Может научить нацию, как встать на путь роста", - отметил во время публичной дискуссии предприниматель Александр Маслов. И добавил, что бизнес не надо возрождать, но важно "создать условия, чтобы страну возрождали люди дела".

Александр Маслов Фото: Tatiana Gargalyk/DW

"Люди, которые создавали продукт, были лишены доступа к управлению страной в течение 100 лет. Несмотря на это белорусы - одна из самых предпринимательских наций в мире", - заявил Маслов. По его словам, также должна возрастать социальная активность бизнеса, в идеале он должен финансировать белорусские реформы.

Издательница, актриса и общественный деятель Кристина Дробыш считает, что главная проблема в том, что большинство белорусов не понимает важности процесса национального возрождения. "Для меня главная задача - объяснять на простых примерах, почему это важно, особенно если ты находишься в Беларуси, где даже думать об этом опасно, - уточнила Дробыш. - Национальное возрождение не делается двумя или пятью процентами общества, это все-таки более масштабный процесс".

Создание собственных нарративов и гендерное равенство

Между тем белорусский медиаэксперт и исследовательница гендерной проблематики, доктор филологических наук Ирина Сидорская уверена, что перемены за активными людьми и их никогда не будет 100%, а также что белорусы и белоруски недооценивают себя как лидеров мнений. В целом, по ее мнению, документы, предложенные оппозицией, с одной стороны, должны быть инклюзивными, с другой - "показывать некую смелость, вести вперед и заявлять идеи, которые общество временами не разделяет".

Ирина Сидорская Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Сидорская также уверена, что для продвижения идей национального возрождения демсилам и независимым СМИ необходимо на новом уровне научиться противостоять госпропаганде и "русскому миру": "Наша борьба с пропагандой идет на уровне фактчекинга и мониторинга. Мы не выходим на уровень нарративов, смыслов и ценностей. Представительство (в ОПК. - Ред.) по национальному возрождению должно предложить эти смыслы и ценности".

Сидорская указала и на необходимость продвижения в концепции национального возрождения идей гендерного равенства - чтобы "национальное возрождение было современным и инклюзивным" и в новой Беларуси были реализованы права "всех социальных групп".

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