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Фото: Gregory Bull/AP Photo/picture alliance
ОбществоГлобальные темы

Компания Twitter отменила запрет на политическую рекламу

Даниил Сотников
1 ч. назад

Отмена запрета на политическую рекламу объяснена тем, что она "может способствовать общественному обсуждению важных тем". Компания Twitter ввела этот запрет в 2019 году.

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Компания Twitter отменит введенный ею в 2019 году запрет на политическую рекламу в одноименной соцсети, сообщила агентству Reuters глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин в среду, 4 января. "Мы считаем, что контекстная реклама может способствовать общественному обсуждению важных тем. Сегодня мы ослабляем нашу политику в отношении контекстной рекламы в США. Мы также планируем в ближайшие недели расширить разрешаемую нами политическую рекламу", - говорится в сообщении Twitter.

Сейчас соцсеть планирует привести свою рекламную политику в соответствие правилам, которых придерживаются телевидение и другие СМИ, анонсировали в компании. "Как и в случае со всеми изменениями в политике, мы сначала позаботимся о том, чтобы наш подход к проверке и утверждению контента защищал людей в Twitter. Мы будем делиться более подробной информацией по мере продвижения этой работы", - пообещали в Twitter.

Среди рекламы, запрет на которую будет снят, Элла Ирвин назвала контент, посвященный изменению климата, правительственным программам, переписи населения и регистрации избирателей.

Twitter запретила политическую рекламу в 2019 году

В октябре 2019 года тогдашний глава компании Джек Дорси сообщил, что соцсеть больше не будет публиковать политическую рекламу. "Мы считаем, что политические послания должны заслужить того, чтобы быть услышанными, добиваться этого за деньги - неправильно", - объяснил Дорси. "Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул он.

В октябре 2022 года компанию купил предприниматель Илон Маск, который анонсировал масштабные изменения в политике соцсети. "Причина, по которой я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости", - объяснил Маск свои мотивы.

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