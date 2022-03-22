Комментарий: Свободный человек Алексей Навальный

Когда-то я вел на московской радиостанции "Коммерсант FM" программу, которая называлась "Демократия". Программу в 2015 году закрыли (а меня уволили) за интервью Алексея Навального в прямом эфире. В нем политик назвал Владимира Путина "военным преступником", развязавшим войну в Европе. Следов этого в распечатке беседы вы не найдете. Вместо этого - стыдливое сообщение о том, что она публикуется "в сокращенном формате".

"Спецоперация" в зоне комфорта

На свой новый приговор - 9 лет колонии строгого режима - Навальный отреагировал постом в Telegram. В нем он повторил свою семилетней давности характеристику президента России. Арест в январе 2021 года, пребывание в колонии, а в последний месяц - новый виток войны с Украиной заметно изменили Навального. Раньше он был талантливым оратором, отличным организатором и менеджером фантастически популярных сетевых медиа. Это, несомненно, сделало его российским оппозиционным политиком номер один.

Константин Эггерт

Но сегодня он делает серьезные шаги по пути к трансформации в лидера в более широком смысле слова. В предыдущие годы он и его соратники часто уходили от "невыгодных", с их точки зрения, тем - той же войны с Украиной, аннексии Крыма, отношений с Западом. Расчет был на то, что "путинское большинство" на свою сторону можно перетянуть только с помощью однозначно "бесспорных" тем. Никому не нравится воровство чиновников, коррумпированность полиции и судов. Всем хочется прижать хвост "Единой России" "умным голосованием". А про НАТО или Донбасс, дескать, лучше говорить потом, после политической победы над режимом.

После 24 февраля Навальный (и его команда) приняли единственно верное решение - выступить против кремлевской агрессии. Это смелый шаг. Ведь даже если не считать опросы общественного мнения в России до конца надежными, нет сомнений в том, что большая часть российского общества в той иной степени поддерживает так называемую "спецоперацию". А те, кто догадываются, что государственные СМИ им лгут, все равно прячутся в зоне психологического комфорта - мол, "Путин лучше знает, что делать. В Кремле не дураки сидят!" Таких, наверное, даже больше, чем искренне верящих в "бандеровцев" и "денацификацию". Навальный пошел наперекор не только Путину, но и тем, кто его поддерживает - и таким мужественным поступком окончательно перешел из числа политиков в значительно более узкий круг политических деятелей и моральных лидеров.

Моральный кризис и последний шанс

Назначенные Алексею 9 лет колонии строгого режима - еще одно, пусть и косвенное, доказательство того, что Путин считает так же. Сторонники политика вместе с популярным Telegram-каналом Сталингулаг говорят: Алексей выйдет на свободу раньше, чем через 9 лет, потому что путинская власть так долго не продержится. Хорошо, если так, но я бы на это не рассчитывал. Исходить нужно из того, что при определенных условиях эта власть может задержаться на исторической сцене.

Навальный, кажется, к этому готов. Он с улыбкой встречает перспективу отправиться в колонию строгого режима в российской глуши. В том, что его максимально изолируют и затруднят общение с внешним миром и семьей, сомнений нет. Но решимость Алексея идти до конца придает ему оптимизма. Более того, она сделала его совершенно свободным человеком.

И это со временем будет привлекать людей к нему не меньше, если не больше, чем его расследования коррупции и беззакония. Ведь главный кризис сегодняшней России - кризис моральный. Разобщенность, цинизм, трусливый эгоизм из серии "моя хата с краю", реваншизм диванных имперцев - все это активно культивируется государственной пропагандой и губит страну. Тех, кто не готов махнуть рукой на себя и страну - меньшинство, и они сегодня - главная мишень кремлевской машины репрессий. Но только они смогут дать России шанс не погибнуть и обновиться. Возможно, последний шанс. Смелость и оптимизм Навального дает надежду, что он не будет упущен.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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