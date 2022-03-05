 В городах РФ новая волна обысков у активистов и правозащитников | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2022

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Россия

В городах РФ новая волна обысков у активистов и правозащитников

По данным правозащитника Динара Идрисова, обыски только в Санкт-Петербурге проводятся более чем по 80 адресам. Во Владимире полиция пришла к к помощнику бывшего депутата ЗС Максима Шевченко.

Полицейский у входа в квартиру оппозиционера

В Санкт-Петербурге с раннего утра в субботу, 5 марта,  полиция устроила обыски у активистов, правозащитников и муниципальных депутатов. В частности, как сообщает интернет-ресурс "Медиазона" и Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург" обыск идет у правозащитницы Марии Малышевой, которая защищает в судах задержанных на акциях протеста против войны в Украине.

Полицейские выломали дверь в квартире, где проживают мать и дочка правозащитника Динара Идрисова. Им было заявлено полицией, что он "может быть причастен к ряду преступлений". По данным Идрисова, обыски проводятся более чем по 80 адресам.

Известно также об обысках у бывшего муниципального депутата Ольги Галкиной и члена Федерального комитета Либертарианской партии России Марины Мацупиной.

Обыски во Владимире

Во Владимире полиция проводит следственные мероприятия как минимум у пяти человек, в том числе у Кирилла Алексеева, помощника бывшего депутата Законодательного Собрания Владимирской области Максима Шевченко. Сам известный журналист несколько дней назад заявил о выходе из фракции КПРФ в областном парламенте. Причиной названы разногласия с руководством партии по поводу агрессии России против Украины. Поскольку Шевченко избирался по партийному списку, это решение подразумевает и досрочное прекращение им депутатских полномочий.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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