Комментарий: Почему убийство Литвиненко парализовало Запад

Прекрасно помню те дни 2006 года, когда в лондонской больнице умирал отравленный полонием Александр Литвиненко. Я тогда работал на BBC, и, согласно руководящим принципам редакционной политики, мы должны были представлять аудитории все значимые и заметные в медиапространстве точки зрения.

Кодекс чести шпионов

Это подразумевало и периодическое упоминание версии отравления бывшего офицера КГБ людьми Бориса Березовского. Хотя все уже тогда понимали, что это невероятно. Сегодня, после двух расследований смерти Литвиненко, обычного и коронерского, и спустя 8 лет после загадочного самоубийства Березовского, мне неприятно вспоминать о том, что приходилось выдавать в эфир какие-то домыслы. Ведь страшное убийство в баре гостиницы Millennium - давно доказанный факт. То, что один из подозреваемых в этом преступлении заседает в Государственной думе с медалью ордена "За заслуги перед отечеством", с моей личной точки зрения, главное доказательство того, что это была именно спланированная публичная казнь громкого критика Кремля.

Константин Эггерт

Было ли это отравление первым? Возможно, нет. Журналисты "Новой газеты" убеждены, что их коллега и депутат Юрий Щекочихи стал жертвой похожего яда в 2003 году. А еще были убийства Анны Политковской и Бориса Немцова по просьбе так и оставшихся неизвестными заказчиков, покушения на бывшего чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева в Катаре в 2004 году и полевого командира Зелимхана Хангошвили в самом центре Берлина. Не стоит забывать и до конца не объясненную смерть в Вашингтоне бывшего министра печати Михаила Лесина. Попытки убрать Алексея Навального, Дмитрия Быкова, Владимира Кара-Мурзу, Сергея и Юлию Скрипалей, к счастью, не удались.

И только на случившееся со Скрипалями коллективный Запад отреагировал массовой высылкой российских "дипломатов под "крышей"". Во-первых, видимо, потому что от яда случайно погибла, так сказать, "коренная" англичанка Дон Стерджес. А, во-вторых, потому, что попытка убийства не просто британского подданного, но и официально обмененного на российских агентов агента МИ-6, было нарушением неписаного кодекса шпионской чести - тех, кого обменяли, не трогают, чтобы не ставить под угрозу будущие такие обмены.

Страх и жадность служат Кремлю

Пятнадцать лет назад демонстративная "ликвидация" Литвиненко (кстати, получившего к тому моменту британский паспорт) шокировала британский истеблишмент - и осталась практически без последствий. И это несмотря на то, что доставка "полония" самолетом и хранение его в гостинице подвергли опасности радиоактивного отравления сотни, если не тысячи людей.

То, что лейбористские правительства премьер-министров Тони Блэра и Гордона Брауна постарались свести последствия убийства Литвиненко к минимуму, было заметно, что называется, невооруженным взглядом. Они запретили своим спецслужбам раскрывать данные следствию. На Даунинг стрит, 10, прекрасно понимали, что за гибелью бывшего офицера КГБ и ФСБ, скорее всего, стоит Кремль, и не особенно скрывали нежелание портить политические отношения с Москвой. А они тогда были намного теснее, чем сегодня.

Была и еще одна причина, о которой британские политики говорить не любят. Это так называемый Лондонград. Колония богатых и сверхбогатых россиян, обосновавшихся в британской столице, особенно активно разрасталась именно в то время. Они открывали счета в самых престижных частных банках, типа Coutts, скупали дома в Челси и Кенсингтоне, места в частных школах и университетах для своих детей, антиквариат на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Благодаря этим людям в Британию потекли и продолжают течь миллиарды фунтов стерлингов. Они обеспечивали и обеспечивают работой десятки тысяч риэлторов, банкиров, менеджеров, рестораторов, консьержных агентств. Они берут на работу в свои советы директоров и благотворительные фонды отставных политиков и видных аристократов. Они принимают на широкую ногу в своих дворцах и не жалеют денег на "спонсорские проекты".

В подавляющем большинстве эти люди очень зависимы от Кремля и беспрекословно делают то, что их "просит" Путин. Скандал с российским руководством из-за Литвиненко мог привести к отъезду этих людей и оттоку их капиталов. Это, в свою очередь, послало бы сигнал китайским, саудовским и прочим миллионерам и миллиардерам - будьте осторожнее с инвестициями в Великобританию. Не потому ли парламентское Постановление о необъяснимом благосостоянии, принятое специально для борьбы с импортом коррупции, работает довольно избирательно и ни разу не применялось к обитателям "русского Лондона"?

Безвольный Запад

После начала российско-украинского конфликта правительство премьера Дэвида Кэмерона дало разрешение спецслужбам передать коронеру для повторного расследования материалы об убийстве Литвиненко. Но даже когда и оно подтвердило, насколько это возможно без допроса подозреваемых, версию о кремлевском следе, последствий для Кремля не было. Предположу, что по окончании процесса в Берлине над подозреваемым в убийстве Хангошвили, их тоже не будет. Европейский суд по правам человека признал Кремль ответственным за убийство Литвиненко. Ну и что?

Оперативную психологию в специальных учебных заведения КГБ нынешнее российское начальство учило прилежно. Оно все понимает про жадность и страх. Причем страх, как мне кажется, первичен - и в Великобритании, и в Америке, и в ЕС. Пятнадцать лет назад еще можно было сказать: "Русские убивают русских, какое нам до этого дело?" Сегодня, казалось бы, это невозможно. Но скажут снова.

После убийства Александра Литвиненко ужас перед непредсказуемостью руководства ядерной державы парализовал политическую волю привыкших жить по ясным правилам европейцев и сверхдержавных американцев. Они просто не знают, как отвечать на столь жестокие и, с их точки зрения, безрассудные действия. Риторически они осуждают действия путинского режима. Но риторику в Кремле научились пропускать мимо ушей так же легко, как брюссельские пресс-релизы про "глубокую озабоченность". Могло ли быть иначе? Могло, наверное. Но пока что у Путина есть все основания думать, что не будет.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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