Комментарий: Начало конца кремлевской "шрёдеризации" немецкой политики

Новых "шрёдеров" в Германии быть не должно, переходу известных и влиятельных представителей немецкой политической элиты на службу в российские государственные компании необходимо положить конец. Таков недвусмысленный сигнал, поданный министерством иностранных дел ФРГ.

Оно запретило бывшему дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру (Dieter Walter Haller) занять пост главы наблюдательного совета в новой немецкой фирме "Газпрома" Gas for Europe GmbH, созданной ради сертификации "Северного потока-2".

Дитер Халлер - сначала дипломат, потом лоббист

Халлер дважды был послом ФРГ в Саудовской Аравии, работал в ведомстве федерального канцлера, а в 2014-2016 годах возглавлял экономический отдел германского МИДа. Именно в эти годы готовился и запускался проект газопровода "Северный поток-2" из Россию в Германию с активным участием немецких фирм.

Обозреватель DW Андрей Гурков

Завершив работу в Эр-Рияде в 2018 году, дипломат вышел на пенсию и тут же занялся консалтингом, создал собственную фирму и одновременно принял приглашение другой компании, оказывающей пиар-услуги саудовскому правительству.

Именно такой человек нам и нужен, решили в Москве и предложили Халлеру должность, сопоставимую с теми, которые бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) занимает в швейцарских дочерних компаниях "Газпрома" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Он там, понятное дело, не обременен оперативным руководством и не принимает принципиальных решений - это делают в Кремле, плотно контролирующем газовую сферу. Но он лоббирует интересы российской стороны, используя свой авторитет, влияние и связи.

Зачем фирме Gas for Europe наблюдательный совет?

Необходимость создания в Германии дочерней фирмы Nord Stream 2 AG возникла из-за того, что немецкий регулятор, Федеральное агентство по сетям BNetzA, в ходе сертификации "Северного потока-2" потребовал учредить юридическое лицо в соответствии с законодательством ФРГ.

А вот включать в штатное расписание новой фирмы такой орган, как наблюдательный совет, никакой необходимости не было: по немецким законам он обязателен только для акционерных обществ (AG) - и для крупных обществ с ограниченной ответственностью (GmbH) с численностью сотрудников более 500 человек.

У зарегистрированной в немецком Шверине фирме Gas for Europe масштабы явно куда более скромные, тем не менее ее решили наделить наблюдательным советом - и тем самым получить возможность официально взять на работу немецкую публичную фигуру для политического лоббирования.

МИД ФРГ не дает добро

Дипломат Халлер оповестил своего бывшего работодателя о новой должности, как того и требует действующий в Германии закон о государственных служащих, и, видимо, ожидал, что получение разрешения станет чистой формальностью. Ведь не стал же МИД ФРГ в свое время возражать против консалтинговой деятельности вернувшегося из Эр-Рияда посла в фирме, имеющей контракт с правительством Саудовской Аравии.

Герой этого комментария Дитер Вальтер Халлер в 2017 году во время работы послом ФРГ в Саудовской Аравии

Однако времена изменились - и начальство в МИДе ФРГ тоже. Пока нет никаких указаний на то, что запрет выносила именно Анналена Бербок (Annalena Baerbock), но как-то не верится, что нового министра иностранных дел Германии, которая, кажется, все последние недели только и занимается комплексом проблем, связанных с угрозой масштабной агрессии России против Украины, в том числе и возможными санкциями против "Северного потока-2", не поставили в известность о намерении Дитера Халлера потрудиться на благо этого проекта.

Замедленная реакция "Газпрома" или непослушание дипломата?

Как бы то ни было, на следующий же день после того, как Nord Stream 2 объявила о создании дочерней компании Gas for Europe, в СМИ появились первые сообщения о принципиальном возражении МИД ФРГ против данного трудоустройства Халлера. Спустя день, 28 января, запрет официально подтвердил пресс-секретарь министерства.

Правда, в понедельник 31 января сайт компании все еще представлял Халлера в качестве председателя ее наблюдательного совета. Вскоре выяснится, связано ли это с замедленной реакцией газпромовской дочки или сознательным непослушанием бывшего дипломата. Он, конечно, имеет право попытаться в судебном порядке оспорить решение своего прежнего работодателя. Но эта юридическая история станет всего лишь боковой линией основного сюжета.

"Cхема Герхарда Шрёдера" на сей раз не сработала

Главное уже произошло: Берлин подал четкий политический сигнал, что считает служение интересам российских госкомпаний неприемлемым для тех, кто раньше на государственных должностях служил интересам Германии. Назначение Халлера дезавуировано, на саму эту должность легла густая тень сомнительности, что сильно снизит влияние любого, кто бы ни согласился теперь ее занять. Так что вновь провернуть в Германии "схему Герхарда Шрёдера" "Газпрому" и Кремлю на сей раз не удалось.

И, скорее всего, уже не удастся. Об этом свидетельствует стремительно нарастающая в ФРГ в последние дни (и к тому же все более жесткая) критика самого Герхарда Шрёдера - особенно после его фразы о том, что Украине пора, наконец-то, перестать бряцать оружием. Причем под шквальным огнем все больше оказывается в целом вся Социал-демократическая партия Германии и тем самым неминуемо канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

СДПГ критикуют как из-за ее политики в отношении России, так и из-за многочисленных, как теперь выясняется, связей ее функционеров разных уровней с российскими госкомпаниями, официальными учреждениями и центрами влияния.

"Шрёдеризацию Европы" породила ФРГ, она же пытается с ней покончить

В свое время именно Германия обогатила политологическую лексику термином "шрёдеризация Европы". Его используют, когда очередные бывшие политики из ФРГ, Австрии, Франции и других стран занимают хорошо оплачиваемые должности в российских государственных или приближенных к власти компаниях.

Однако сейчас, перед лицом ставшей вдруг реальной угрозы большой войны России против Украины, в ЕС быстро приходит понимание того, какую опасность для прочности собственных тылов представляет российское прикармливание европейских политических элит.

История с Дитером Халлером наглядно показывает: "шрёдеризация" зародилась в Германии, но теперь здесь же ей пытаются положить конец.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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