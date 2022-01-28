МИД ФРГ запретил бывшему сотруднику работать на дочку Nord Stream 2

У компании Gas for Europe, созданной "Газпромом" в январе 2022 года в Шверине специально для управления немецким участком газопровода "Северный поток - 2", возникли проблемы с персоналом. Бывший дипломат Дитер Вальтер Халлер (Dieter Walter Haller) не сможет, как планировалось, работать на посту председателя наблюдательного совета предприятия. "Внутренняя проверка показала, что эта деятельность должна быть ему (Халлеру. - Ред.) запрещена, поскольку она будет иметь влияние на служебные интересы", - пояснил в этой связи официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) в пятницу, 28 января.

Дитер Вальтер Халлер

Бургер отметил, что Халлер, являющийся вышедшим на пенсию государственным служащим, в соответствии с Законом о федеральных чиновниках (Bundesbeamtengesetz) поставил МИД Германии в известность о намерении начать работу на новой должности. После этого в министерстве была проведена внутренняя проверка.

В компании Gas for Europe, являющейся дочкой оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2, указали, что "приняли к сведению" развитие ситуации.

Дитер Вальтер Халлер - бывший посол Германии в Саудовской Аравии. По сведениям газеты Zeit, должность главы наблюдательного совета компании Gas for Europe была предложена ему еще в декабре 2021 года.

О компании Gas for Europe

О создании в Шверине компании Gas for Europe материнское предприятие Nord Stream 2 сообщило 26 января. Целый ряд сотрудников новой фирмы ранее работали на Nord Stream 2 в Швейцарии.

Учреждение компании Gas for Europe стало необходимым после того, как в ноябре 2021 года Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода "Северный поток - 2". Для возобновления этой процедуры от "Газпрома" требовалось создать в Германии юридическое лицо в соответствии с законодательством ФРГ.

По данным Nord Stream 2, компания Gas for Europe "в качестве независимого оператора транспортной системы" владеет и управляет 54-километровым участком газопровода в территориальных водах Германии, а также его береговыми объектами в Любмине.

По сути, Gas for Europe - это стопроцентная немецкая дочка компании Nord Stream 2, которая, в свою очередь, является стопроцентной швейцарской дочки российского государственного концерна "Газпром". Можно ли считать такое предприятие "независимым оператором", предстоит теперь решить Федеральному агентству по сетям.

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