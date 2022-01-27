 Глава МИД Германии допустила введение санкций против СП-2 | Новости из Германии о Германии | DW | 27.01.2022

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Германия

Глава МИД Германии допустила введение санкций против СП-2

У Запада на случай военной агрессии РФ против Украины имеется широкий спектр возможных ответных мер, включая санкции против "Северного потока - 2", заявила Анналена Бербок.

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Среди мер реагирования на возможное вторжение России в Украину рассматриваются санкции в отношении достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Выступая в бундестаге в четверг, 27 января, Бербок вновь пригрозила России жестким ответом на дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной.

"В случае новой агрессии в нашем распоряжении имеется широкий спектр ответов, в том числе "Северный поток -2", - указала глава МИД ФРГ. Одновременно Бербок выразила готовность продолжать диалог с Москвой, и подчеркнула: "Кто разговаривает, тот не стреляет".

Вместе с тем она напомнила о жесткой позиции Запада, считающего недопустимой новую военную агрессию против Украины. "Основные устои европейского миропорядка не могут служить предметом переговоров", - заявила Анналена Бербок. Она также решительно раскритиковала действия России в отношении Украины. "Трудно расценивать не как угрозу, когда к украинской границе без объяснимых причин стягиваются сотни тысяч солдат на танках и артиллерийских установках", - отметила немецкий министр.

Близ украинской границы могут находиться до 120 тысяч военнослужащих РФ

Ранее в тот же день агентство dpa со ссылкой на данные западных спецслужб сообщило, что Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать военнослужащих к границе с Украиной и увеличила контингент в приграничных районах до 112-120 тысяч. Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, указало dpa.

Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения военных учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТОписьменных гарантий непринятия Украины  в состав альянса. НАТО и США ответили на требования РФ отказом.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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