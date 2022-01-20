Путин и Бербок, "СП-2", Украина: какие темы волнуют бизнес ФРГ в РФ

Угроза войны между Россией и Украиной и ее возможные последствия для германо-российского экономического сотрудничества, судьба газопровода "Северный поток - 2", негативное влияние пандемии коронавируса на глобальные производственные процессы, а также перспективы сотрудничества ФРГ с восточноевропейскими и центральноазиатскими странами в области "зеленого" водорода - эти темы во многом определили направление дискуссий на новогоднем приеме 20 января Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) - организации, лоббирующей интересы фирм из Германии, которые работают в России, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Из-за пандемии мероприятие прошло в формате онлайн-конференции.

Коронавирусу и его влиянию на мировую экономику уделил особое внимание в своем приветственном слове и председатель организации Оливер Хермес (Oliver Hermes). По его словам, даже в условиях пандемии за первые 11 месяцев 2021 года объем торговли немецких компаний с 29 странами-партнерами Восточного комитета германской экономики вырос на 18% по сравнению с тем же периодом годом ранее. А весной 2021 года товарооборот с целевыми регионами даже превысил уровень весны 2019, то есть периода до пандемии.

Оливер Хермес, председатель Восточного комитета германской экономики

Пандемия коронавируса, однако, останется одним из вызовов, с которым немецкому бизнесу предстоит столкнуться в 2022 году, констатировал эксперт: "Цены на энергию и сырье взлетели на невиданные высоты, а многие ресурсы оказались доступны лишь в ограниченном объеме".

Политические конфликты и риски для бизнеса

Другой фактор, осложняющий работу немецких компаний в целевых регионах, по словам председателя организации, - это политические конфликты. "Политические конфликты и пандемия дали новую подпитку угрожающему развитию: когда глобализацию и свободную торговлю расценивают как опасность, а не как шанс", - указал Оливер Хермес.

Отметив, что экономические санкции все чаще становятся инструментом геополитики, Хермес подчеркнул: "Без восточноевропейского региона германская экономика не была бы столь конкурентоспособной и инновационной. Мы гордимся этим. Однако мы обеспокоены политическими конфликтами в нашем регионе. Поэтому нам сейчас, как никогда ранее, нужны политики, которые стремятся к снятию напряжения и диалогу".

Примечательно, что во время неформальной дискуссии на тему экономических отношений Германии с Россией, состоявшейся после официальной части мероприятия, в ответ на вопрос модератора о том, что, по мнению участников, мешает улучшению отношений между ФРГ и РФ, кроме прочего, были названы две фамилии: Путин и Бербок.

Со своей стороны, Оливер Хермес напомнил, что в коалиционном договоре нового правительства Германии Восточная Европа играет важную роль. "В частности, предполагается стремление к улучшению трансграничной инфраструктуры, развитию процессов по принятию в ЕС ряда стран Юго-Восточной Европы, а также конструктивный диалог с Россией. В этом отношении мы ловим новое правительство на слове", - пообещал он.

О газопроводе "Северный поток - 2"

Одной из центральных тем дискуссии стала судьба газопровода "Северный поток - 2". В частности, глава правительства федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), обратившаяся к гостям с видеопосланием, записанным перед началом мероприятия, подчеркнула, что этот газопровод будет необходим Германии во время перехода на возобновляемые источники энергии.

Мануэла Швезиг

"Завершение газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, - в интересах и Германии, и восточноевропейских стран, которые делают ставку на газ из этой трубы", - заявила политик. При этом Швезиг поблагодарила Восточный комитет германской экономики за то, что он "всегда занимал четкую позицию по этому вопросу, особенно когда в США пытались остановить этот проект при помощи санкций и санкционного давления".

Со своей стороны, Тобиас Линднер (Tobias Lindner) - госминистр в МИД ФРГ, представляющий партию "зеленых", резко критикующую газопровод, - отметил, что "Северный поток - 2" - "это, конечно, не чисто экономический проект".

И все же в случае введения США против него экстерриториальных санкций, его партия их не поддержит, предупредил он. "С правовой точки зрения проект, в котором участвуют и немецкие предприятия, до момента, когда его прервали, реализовывался без нарушений. Поэтому я хочу сказать, что угрозы экстерриториальными санкциями - это не то, что правительство Германии позволит в данном случае, - пояснил Линднер. - Я говорю это, прежде всего, в адрес Конгресса Соединенных Штатов Америки: моя партия, выступающая против проекта, в случае принятия таких санкций, будет вынуждена их осудить. Так союзнику будет оказана медвежья услуга".

При этом политик указал на соглашение правительства экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с США, которое предполагает сворачивание проекта "Северный поток - 2" в случае, "если Путин начнет пользоваться энергоносителями как оружием или нарушит суверенитет Украины".

Об угрозе войны РФ с Украиной

По словам Линднера, обострение ситуации на российско-украинской границе вызвало в ФРГ большую тревогу.

Тобиас Линднер

"Россия стянула туда более ста тысяч солдат, и это уже означает риск. Ведь из-за недоразумений и неправильного расчета в любой момент может разгореться конфликт", - поясняет эксперт. По словам Линднера, если Путин нарушит территориальную целостность Украины, "это будет иметь для него высокую политическую, стратегическую и экономическую цену".

"Диалог - это единственный выход из этого кризиса. Запад готов к нему в любое время, но это не означает, что мы готовы принять любое требование. Ясно, что это задача Москвы - отвести войска из приграничного региона и разрядить обстановку", - резюмировал он.

Отвечая на вопрос DW о том, как эскалация конфликта вокруг Украины повлияла бы на готовность немецкого бизнеса делать инвестиции в России, Линднер отметил: "Военное вторжение России в Украину имело бы непредсказуемые политические и экономические последствия, в том числе для наших предприятий. Это не в наших интересах, но и не в интересах России - быть полностью оторванной от Европы".

Оптимистичные ожидания

Несмотря на вызовы, связанные с влиянием пандемии и политическими противоречиями в целевых регионах, немецкие предприятия, работающие там, оптимистично смотрят в будущее. Первые результаты опроса, начатого организацией в декабре 2021 года, показывают, что почти 90% принявших в нем участия предприятий расчитывают, что уровень экспорта их продукции останется стабильным или даже вырастет.

Одним из важных направлений работы в 2022 году для Восточного комитета германской экономики станет развитие сотрудничества с целевыми странами, прежде всего богатым природными ресурсами Казахстаном, в области "зеленого" водорода и других возобновляемых источников энергии, а также продолжение работы в рамках инициативы Global Gateway, в том числе в области глобальных цепочек поставок и борьбы с изменением климата.

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