 Путин и Бербок, ″СП-2″, Украина: какие темы волнуют бизнес ФРГ в РФ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 21.01.2022

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Экономика

Путин и Бербок, "СП-2", Украина: какие темы волнуют бизнес ФРГ в РФ

Потеряет ли рынок РФ привлекательность для инвесторов при эскалации конфликта с Украиной и как отнесутся в ФРГ к санкциям США против "СП-2" - что говорят в Восточном комитете германской экономики?

Завод Mercedes под Москвой, 2019 год

Завод Mercedes под Москвой, 2019 год

Угроза войны между Россией и Украиной и ее возможные последствия для германо-российского экономического сотрудничества, судьба газопровода "Северный поток - 2", негативное влияние пандемии коронавируса на глобальные производственные процессы, а также перспективы сотрудничества ФРГ с восточноевропейскими и центральноазиатскими странами в области "зеленого" водорода - эти темы во многом определили направление дискуссий на новогоднем приеме 20 января Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) - организации, лоббирующей интересы фирм из Германии, которые работают в России, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Из-за пандемии мероприятие прошло в формате онлайн-конференции. 

Коронавирусу и его влиянию на мировую экономику уделил особое внимание в своем приветственном слове и председатель организации Оливер Хермес (Oliver Hermes). По его словам, даже в условиях пандемии за первые 11 месяцев 2021 года объем торговли немецких компаний с 29 странами-партнерами Восточного комитета германской экономики вырос на 18% по сравнению с тем же периодом годом ранее. А весной 2021 года товарооборот с целевыми регионами даже превысил уровень весны 2019, то есть периода до пандемии.

Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес

Оливер Хермес, председатель Восточного комитета германской экономики

Пандемия коронавируса, однако, останется одним из вызовов, с которым немецкому бизнесу предстоит столкнуться в 2022 году, констатировал эксперт: "Цены на энергию и сырье взлетели на невиданные высоты, а многие ресурсы оказались доступны лишь в ограниченном объеме".

Политические конфликты и риски для бизнеса

Другой фактор, осложняющий работу немецких компаний в целевых регионах, по словам председателя организации, - это политические конфликты. "Политические конфликты и пандемия дали новую подпитку угрожающему развитию: когда глобализацию и свободную торговлю расценивают как опасность, а не как шанс", - указал Оливер Хермес.

Отметив, что экономические санкции все чаще становятся инструментом геополитики, Хермес подчеркнул: "Без восточноевропейского региона германская экономика не была бы столь конкурентоспособной и инновационной. Мы гордимся этим. Однако мы обеспокоены политическими конфликтами в нашем регионе. Поэтому нам сейчас, как никогда ранее, нужны политики, которые стремятся к снятию напряжения и диалогу".

Примечательно, что во время неформальной дискуссии на тему экономических отношений Германии с Россией, состоявшейся после официальной части мероприятия, в ответ на вопрос модератора о том, что, по мнению участников, мешает улучшению отношений между ФРГ и РФ, кроме прочего, были названы две фамилии: Путин и Бербок.

Со своей стороны, Оливер Хермес напомнил, что в коалиционном договоре нового правительства Германии Восточная Европа играет важную роль. "В частности, предполагается стремление к улучшению трансграничной инфраструктуры, развитию процессов по принятию в ЕС ряда стран Юго-Восточной Европы, а также конструктивный диалог с Россией. В этом отношении мы ловим новое правительство на слове", - пообещал он.

О газопроводе "Северный поток - 2"

Одной из центральных тем дискуссии стала судьба газопровода "Северный поток - 2". В частности, глава правительства федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), обратившаяся к гостям с видеопосланием, записанным перед началом мероприятия, подчеркнула, что этот газопровод будет необходим Германии во время перехода на возобновляемые источники энергии.   

Премьер федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг

Мануэла Швезиг

"Завершение газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, - в интересах и Германии, и восточноевропейских стран, которые делают ставку на газ из этой трубы", - заявила политик. При этом Швезиг поблагодарила Восточный комитет германской экономики за то, что он "всегда занимал четкую позицию по этому вопросу, особенно когда в США пытались остановить этот проект при помощи санкций и санкционного давления".

Со своей стороны, Тобиас Линднер (Tobias Lindner) - госминистр в МИД ФРГ, представляющий  партию "зеленых", резко критикующую газопровод, - отметил, что "Северный поток - 2" - "это, конечно, не чисто экономический проект".

И все же в случае введения США против него экстерриториальных санкций, его партия их не поддержит, предупредил он. "С правовой точки зрения проект, в котором участвуют и немецкие предприятия, до момента, когда его прервали, реализовывался без нарушений. Поэтому я хочу сказать, что угрозы экстерриториальными санкциями - это не то, что правительство Германии позволит в данном случае, - пояснил Линднер. - Я говорю это, прежде всего, в адрес Конгресса Соединенных Штатов Америки: моя партия, выступающая против проекта, в случае принятия таких санкций, будет вынуждена их осудить. Так союзнику будет оказана медвежья услуга".

При этом политик указал на соглашение правительства экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с США, которое предполагает сворачивание проекта "Северный поток - 2" в случае, "если Путин начнет пользоваться энергоносителями как оружием или нарушит суверенитет Украины".

Об угрозе войны РФ с Украиной

По словам Линднера, обострение ситуации на российско-украинской границе вызвало в ФРГ большую тревогу.

Госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер

Тобиас Линднер

"Россия стянула туда более ста тысяч солдат, и это уже означает риск. Ведь из-за недоразумений и неправильного расчета в любой момент может разгореться конфликт", - поясняет эксперт. По словам Линднера, если Путин нарушит территориальную целостность Украины, "это будет иметь для него высокую политическую, стратегическую и экономическую цену".

"Диалог - это единственный выход из этого кризиса. Запад готов к нему в любое время, но это не означает, что мы готовы принять любое требование. Ясно, что это задача Москвы - отвести войска из приграничного региона и разрядить обстановку", - резюмировал он.

Отвечая на вопрос DW о том, как эскалация конфликта вокруг Украины повлияла бы на готовность немецкого бизнеса делать инвестиции в России, Линднер отметил: "Военное вторжение России в Украину имело бы непредсказуемые политические и экономические последствия, в том числе для наших предприятий. Это не в наших интересах, но и не в интересах России - быть полностью оторванной от Европы".

Оптимистичные ожидания

Несмотря на вызовы, связанные с влиянием пандемии и политическими противоречиями в целевых регионах, немецкие предприятия, работающие там, оптимистично смотрят в будущее. Первые результаты опроса, начатого организацией в декабре 2021 года, показывают, что почти 90% принявших в нем участия предприятий расчитывают, что уровень экспорта их продукции останется стабильным или даже вырастет.

Одним из важных направлений работы в 2022 году для Восточного комитета германской экономики станет развитие сотрудничества с целевыми странами, прежде всего богатым природными ресурсами Казахстаном, в области "зеленого" водорода и других возобновляемых источников энергии, а также продолжение работы в рамках инициативы Global Gateway, в том числе в области глобальных цепочек поставок и борьбы с изменением климата.

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    Автор: Андрей Гурков


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