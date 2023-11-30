Иностранцев приравняют к россиянам по степени бесправия

Кремль традиционно приписывает западным демократиям свои намерения. Обвиняя их в желании выдавать политэмигрантам паспорта за лояльность, он сам разработал "клятву верности" для всех приезжих, пишет Иван Преображенский.

Иностранных туристов, приезжающих в Россию, Кремль хочет связать "клятвой верности" Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

МВД РФ предлагает ввести понятие "соглашение о лояльности" для иностранных граждан. Оно предусматривает, что, въезжая в Россию, человек добровольно откажется от права критиковать ее законы и госполитику, анализировать "вклад советского народа в победу над фашизмом". Запретят и "злоупотреблять правом на свободу информации", то есть, в принципе, общаться с медиа, а, тем более, в них работать. Все это превратит мигрантов в крепостных и добьет остатки туризма для иностранцев по России.

Что запретит новый закон

Проект закона, который известен пока только по пересказу госинформагентства ТАСС, предполагает добровольные многочисленные ограничения прав иностранца, въехавшего в Россию. Например, он должен отказаться письменно от права "препятствовать деятельности органов публичной власти РФ", а также "дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику".

Приезжим в России также запретят "злоупотреблять правом на свободу информации” то есть, распространять сведения, которые противоречат придуманным российскими идеологами "традиционным ценностям", например, представлению о браке как союзе мужчины и женщины. Отдельно запрещена будет "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", ну и, наконец, нельзя будет дискутировать "о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом".

Казалось бы, все эти запреты российские власти и так уже приняли в виде репрессивных законов. Но, видимо, они считают, что к иностранцам их применять не с руки, пока те сами, в добровольно-принудительном порядке, предварительно не присягнут перед "иконостасом традиционных ценностей" Владимира Путина.

Кремль привычно лжет и не стесняется

Разработанный МВД законопроект фактически приравнивает любых иностранцев к россиянам по степени бесправности. Граждане РФ давно вынужденно соблюдают эти требования, а те, кто не соблюдает, - или за решеткой, или за границей, или, как минимум, платят штрафы в российскую казну.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Принимая такое решение, власти России демонстрируют, что будут относиться как к собственным крепостным с российским паспортом и ко всем иностранцам, оказавшимся на подконтрольных РФ территориях, включая и временно оккупированные земли соседних государств. Такие сигналы, как минимум, журналистам, уже были - стоит вспомнить хотя бы арест Эвана Гершковича и выдвинутые против него обвинения.

Неясно, будет эта норма распространяться на туристов или она коснется только тех, кто приезжает в Россию надолго, то есть, в первую очередь, на трудовых мигрантов. Но ведь закон, повторю, совершенно символический - по всем перечисленным в нем пунктам в России и так можно оштрафовать или посадить. Так что и тем немногим туристам, которые еще рискуют приезжать в Россию во время войны, стоило бы задуматься.

Традиция властей РФ - обвинять других в собственных замыслах

Интересно отметить, что накануне появления этого законопроекта российские официальные лица заходились в праведном гневе, комментируя идею выдачи в ЕС оппозиционным эмигрировавшим россиянам эрзац-паспортов вместо национальных, которые некоторые из них уже физически не могут продлить или получить. "Паспорт демократии", который Европарламент предложил ввести для оппозиционно настроенных россиян, можно сравнить с "фолькслистом" - специальным документом, который выдавался властями нацистской Германии этническим немцам на оккупированных территориях", - возмущалась, например, официальный представитель МИД России Мария Захарова, предлагая получателей этого документа сажать на родине за госизмену.

Но никаких "паспортов демократии" нет и поныне - Еврокомиссия на призыв депутатов Европейского парламента пока никак не реагирует. Похоже, ничего подобного не собираются делать и европейские страны по отдельности - на национальном уровне. За исключением, разве что, отдельных стран Балтии, при выдаче виз или видов на жительство у россиян нигде даже не спрашивают об их отношении к российской агрессии против Украины.

Зато Россия намерена связывать всех приезжающих иностранцев "соглашением лояльности". И это уже стало доброй традицией у Кремля: обвинять оппонентов в тех преступлениях или пропагандистских решениях, которые он сам реализовывает или намерен реализовать в ближайшем будущем. Так что: "Добро пожаловать в Россию - но только тем, кто готов присягнуть режиму Путина".

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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