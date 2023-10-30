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Осужденные в России политики объявили однодневную голодовку

Марина Барановская
30 октября 2023 г.

Основатель ФБК Алексей Навальный призвал политиков, находящихся в заключении, провести в День политзаключенного символическую голодовку. К акции присоединились Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие активисты.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный в суде (фото из архива)
Алексей Навальный объявил однодневную голодовку в День политзаключенногоФото: Tatyana Makeyeva/AFP/Getty Images

В День политического заключенного, который отмечается в РФ 30 октября, некоторые российские политики, приговоренные к реальным срокам лишения свободы, проводят однодневную голодовку солидарности. С этой инициативой выступил в начале октября основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. К акции присоединились Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Вадим Останин, подписавшие текст обращения, которое опубликовано на сайте Навального. В голодовке участвует также Михаил Кригер, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на письмо Кригера.

Пока неизвестно, удалось ли политикам, поддержавшим призыв Алексея Навального, отказаться от приема пищи. В российских колониях пытаются 30 октября избежать голодовок либо пресечь их: во времена СССР отказ от пищи в эту дату карали помещением в штрафной изолятор или карцер.

В настоящее время, по данным правозащитной организации "Мемориал", число политических заключенных или людей, преследуемых в России из-за религиозных убеждений, превысило 600 человек. С начала 2014 года оно выросло в 15 раз - с 40 человек, говорится в отчете "Мемориала". Правозащитники оговорили, однако, что их подсчеты могут не учитывать сотни людей. 

Вернуть Дню политзаключенного первоначальное название

День политзаключенного был учрежден 30 октября 1974 года в Дубровлаге Кронидом Любарским и Алексеем Мурженко, которые пытались добиться признания статуса политзека, "отмены ограничений в переписке, посылках и передачах, увеличения количества свиданий с родственниками, получения полноценной медицинской помощи", говорится в тексте обращения Алексея Навального.

"Главным жестом солидарности в этот день сталa символическая однодневная голодовка, которую держали не только политзеки, но и многие вольные люди", - написал основатель ФБК.

18 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление об учреждении в России 30 октября Дня памяти жертв политических репрессий, после чего эта дата стала официально признанной. Российские оппозиционеры и правозащитники неоднократно требовали вернуть этому дню первоначальное название. "День памяти жертв политических репрессий" - это официальное название. А фактическое и правильное название - "День политзаключенного". И я думаю, что его так и стоит называть, а не переиначивать", - заявлял ранее правозащитник Александр Подрабинек "Голосу Америки".

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