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Основатель "Бессмертного барака" покинул Россию из-за слежки

Анастасия Штайнмиллере
9 ноября 2023 г.

По словам основателя проекта "Бессмертный барак" Андрея Шалаева, на вокзале его провожали участники ультраправого "Национально-освободительного движения", выкрикивая: "Предатель!" и "Враг народа!"

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Иллюстративный снимок: Профиль собора Василия Блаженного на фоне колючей проволоки
Фото: Konstantin Kokoshkin/Picvario LLC/picture alliance

Основатель проекта о жертвах политических репрессий "Бессмертный барак" Андрей Шалаев покинул Россию. Причиной отъезда из страны активист назвал слежку, которая началась после его задержания в Твери. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщилоиздание "Говорит НеМосква".

Андрей Шалаев был задержан полицией 19 октября на вокзале в Твери, куда приехал вместе с французскими журналистами, чтобы провести им экскурсию по тверским расстрельным полигонам. "Я двое суток находился в Центральном ОВД города, где мне элементарно не давали воды. Родители и адвокат были вынуждены объявить меня в розыск, так как полицейские не говорили им, где я", - рассказал изданию основатель "Бессмертного барака". По его словам, силовики хотели составить на него протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Как утверждает Шалаев, после освобождения и возвращения в Москву за ним началась слежка. Она продолжилась, когда он на какое-то время покидал столицу. Тогда активист принял решение покинуть страну. По словам Шалаева, на вокзале его провожали участники ультраправого "Национально-освободительного движения",которые выкрикивали: "Предатель!" и "Враг народа!"

Активист подчеркнул, что, несмотря на его отъезд из РФ, проект "Бессмертный барак" продолжит деятельность. "Сотрудников редакции "Бессмертного барака" больше в России нет, а сам барак бессмертен и продолжает пожирать своих граждан. Впереди большая работа, семейная история миллионов должна быть сохранена", - цитирует активиста "Говорит НеМосква".

Общественный проект "Бессмертный барак" был создан в 2015 году. Его сотрудники занимаются сбором документов, фотографий и воспоминаний о жертвах политических репрессий в СССР.

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