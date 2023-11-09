Основатель "Бессмертного барака" покинул Россию из-за слежки

Основатель проекта о жертвах политических репрессий "Бессмертный барак" Андрей Шалаев покинул Россию. Причиной отъезда из страны активист назвал слежку, которая началась после его задержания в Твери. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило издание "Говорит НеМосква".

Андрей Шалаев был задержан полицией 19 октября на вокзале в Твери, куда приехал вместе с французскими журналистами, чтобы провести им экскурсию по тверским расстрельным полигонам. "Я двое суток находился в Центральном ОВД города, где мне элементарно не давали воды. Родители и адвокат были вынуждены объявить меня в розыск, так как полицейские не говорили им, где я", - рассказал изданию основатель "Бессмертного барака". По его словам, силовики хотели составить на него протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Как утверждает Шалаев, после освобождения и возвращения в Москву за ним началась слежка. Она продолжилась, когда он на какое-то время покидал столицу. Тогда активист принял решение покинуть страну. По словам Шалаева, на вокзале его провожали участники ультраправого "Национально-освободительного движения",которые выкрикивали: "Предатель!" и "Враг народа!"

Активист подчеркнул, что, несмотря на его отъезд из РФ, проект "Бессмертный барак" продолжит деятельность. "Сотрудников редакции "Бессмертного барака" больше в России нет, а сам барак бессмертен и продолжает пожирать своих граждан. Впереди большая работа, семейная история миллионов должна быть сохранена", - цитирует активиста "Говорит НеМосква".

Общественный проект "Бессмертный барак" был создан в 2015 году. Его сотрудники занимаются сбором документов, фотографий и воспоминаний о жертвах политических репрессий в СССР.

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