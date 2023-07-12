  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КультураЧехия

Комментарий: Илья Яшин - герой Кундеры

Дмитрий Вачедин
Дмитрий Вачедин
Комментарий
1 ч. назад

Чешский писатель Милан Кундера был невероятно популярен в России нулевых, когда его книги прекрасно издавало издательство "Азбука". Сегодня его читатели покидают Россию или садятся в тюрьмы за антивоенные посты.

https://p.dw.com/p/4Tmay
Милан Кундера в 1973 году
Милан Кундера в 1973 годуФото: AFP/Getty Images

12 июля 2023 года стало известно о смерти Милана Кундеры - знаменитого чешско-французского писателя, который немного не дожил до 100 лет, но зато точно дожил до того, как его книги снова стали актуальны из-за танков, которые Россия вновь ввела в соседнюю страну.

Пережив в молодости увлечение коммунизмом, он, подобно советскому писателю Василию Аксенову, поднялся в оттепельные шестидесятые на волне, состоящей из яркого таланта, свободного обращения со словом, джаза (писатель одно время подрабатывал джазовым музыкантом) и секса. Затем пришел 1968 год. Советские танки и войска союзников СССР по Варшавскому договору вошли в Прагу. Кундера, только вошедший в пражскую богему, потерял все, получив запрет на профессию. В середине семидесятых переехал во Францию, там, в начале восьмидесятых, написал свою "Лолиту" - роман "Невыносимая легкость бытия", сделавший его знаменитым. И с того времени жил затворником, подобно Набокову, давая только письменные интервью и изредка возмущаясь, что журналисты снова его неправильно поняли. Написанные им по-французски романы не повторили успеха его чешских текстов, но остались в истории литературы: сомневающихся в значении Кундеры нет, это - признанный классик.

Книги издательства "Азбука"

Кундера был одно десятилетие, - как теперь кажется, самое свободное и благополучное время в истории страны, примерно с 1998 года по 2008 год, - чрезвычайно популярен в России. Более популярен, чем на то вообще-то могли рассчитывать его тяжеловесные (за исключением ранних) книги с многочисленными "толстовскими" философскими отступлениями. Это было связано, во-первых, с появлением нового образованного, оптимистичного и в целом благополучного поколения, которому нужны были новые кумиры, и, во-вторых, с тем, что весь Кундера был прекрасно издан издательством "Азбука".

Должно быть именно эти книги со стильными обложками, хорошими переводами, вполне доступные по цене даже подросткам, многие представители выросшего в начале нулевых поколения забрали с собой в эмиграцию, уезжая от мобилизации и z-пропаганды. Кундера, герои которого органически не принимали тупость и подлость, учил не идти на компромиссы. Сегодня невозможно любить эти "азбуковские" книги и поддерживать войну. Российские читатели Кундеры последовали вслед за своим автором - в вынужденную эмиграцию.

"Шутка" - самый важный роман

По прошествии лет кажется, что главным романом Кундеры был не бестселлер "Невыносимая легкость бытия", а его первый роман "Шутка" (1965). Герой "Шутки", молодой студент Людвик, посылает своей девушке, убежденной коммунистке, шуточную открытку с прославлением Троцкого. Открытка попадает не в те руки: на дворе начало пятидесятых, и с именем Троцкого не шутят. Университетские партийные активисты во главе с бывшим другом Людвика Павлом добиваются исключения его из университета. Вместо блестящей карьеры Людвик фактически попадает на каторгу - на угольные шахты.

Прошло много лет, Людвик возвращается в Прагу, его прерванная карьера продолжается. Он решает отомстить Павлу, соблазнив его жену Гелену - все получается, но только вот Павел давно остыл к Гелене и вообще превратился из сталинистского ортодокса в человека весьма свободных нравов. Павел только обрадовался тому, что у его жены появился любовник. Людвик (а вместе с ним и читатель) понимает бессмысленность самой концепции мести, а вместе с тем, что вчерашние палачи вывернутся из любой ситуации и, стоит ветру поменяться, вновь окажутся в первых рядах. Не месть дает облегчение Людвику, а его ум, талант и умение видеть красоту - то, что не может отнять ни власть, ни каторга.

В 2023 году, когда в России люди получают реальные сроки за несколько строк текста, "Шутка" может утешить и дать направление: роман говорит о том, что черные времена неизбежно кончатся, надо только сохранить себя - не ради мести, а ради любви. Если на вашей полке не стоит эта изданная "Азбукой" еще в 2002 году книга с картиной Пикассо на обложке, самое время ее купить.

Илья Яшин - герой Кундеры

Сам Кундера относился к России с большим (вполне оправдавшимся как в 2014 году, так и в 2022 году) недоверием. Еще в его знаменитой статье 1983 года о "трагедии центральной Европы" он писал о России как о тоталитарной, антизападной цивилизации, отрицающей типичное для западной культуры сомневающееся и думающее "я".

Но нет никакого противоречия в том, что именно для нынешней России уроки Кундеры важны и целительны. Активист, которого судят за антивоенный пост, - это герой Кундеры. Музыкант, который оказался в черном списке за сказанную со сцены правду, - герой Кундеры. Илья Яшин, получивший за смелость громадный срок, - герой Кундеры. Благополучный московский менеджер, который сейчас еле сводит концы с концами в Тбилиси, - это герой Кундеры. Людей, на которых повлияли изданные "Азбукой" томики, очень много, и если у России есть будущее, оно есть, и благодаря им.

Смотрите также:

Илья Яшин о Путине, Навальном и переходе власти

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Porträt ukrainischer Schriftstellerin und Aktivistin Victoria Amelina

Смерть Виктории Амелиной: новое украинское расстрелянное возрождение

Смерть Виктории Амелиной: новое украинское расстрелянное возрождение

Украинская писательница Виктория Амелина скончалась от тяжелого ранения в результате удара российской ракеты, выпущенной по Краматорску 27 июня. Сколько сил, сколько глубины и таланта было в ней, вспоминают коллеги.
Культура4 июля 2023 г.
Людмила Улицкая

Людмила Улицкая получила немецкую премию Гюнтера Грасса

Людмила Улицкая получила немецкую премию Гюнтера Грасса

Российская писательница стала первой иностранкой, получившей важную литературную премию имени немецкого классика. Жюри, выбирающее лауреата, состоит из писателей.
Культура16 июня 2023 г.
external

Запрет на книги: Как литература становится инструментом войны

Запрет на книги: Как литература становится инструментом войны

За что запрещают книги в Беларуси? Как война России против Украины влияет на литературу этих двух стран? Как меняется отношение к художественным произведениям? В эфире белорусская писательница Алена Казлова, журналистка DW Марина Барановская и российский писатель Дмитрий Глуховский.
Общество25 июня 2022 г.44:01 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский и участники саммита G7 в Хиросиме, май 2023 года

Страны G7 объявили о мерах по защите безопасности Украины

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобили с российскими номерами на территории ЕС, архивное фото 2022 года из аэропорта Хельсинки

Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни

Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни

Общество4 ч. назад
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года

Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

Политика3 ч. назад
"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге. Автор: Ханс Лиска-Шеслиц (Hans Liska-Scheßlitz)

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Туризм4 ч. назад
Карикатура DW: Карикатурный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын целится из рогатки в деревянный самолет с американским флагом. Позади северокорейского лидера стоит его "сестра" и показывает на самолет пальцем.

Самолет-разведчик США в КНДР? Ким Чен Ын готов к ответу

Самолет-разведчик США в КНДР? Ким Чен Ын готов к ответу

Политика11 июля 2023 г.
Андрей и Дарья Новик

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

Общество11 июля 2023 г.
Ольга Тихомирова и Тимур Олевский

Зеленский недоволен НАТО. DW Шоу

Зеленский недоволен НАТО. DW Шоу

Политика11 июля 2023 г.60:15 мин.
На главную страницу