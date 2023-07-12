Писатель Милан Кундера скончался на 95-м году жизни

Чешско-французский писатель Милан Кундера скончался во Франции в возрасте 94 лет. Об этом в среду, 12 июля, сообщили чешские СМИ. Романист, драматург, поэт и эссеист являлся "самым значительным чешским писателем второй половины XX века", указал интернет-портал Novinky.cz. По мнению журналистов, этот факт не отменяет и то, что уроженец Брно и его жена Вера с 1975 года жили во французской эмиграции, и то, что в 1979 году Кундера был лишен чехословацкого гражданства, а два года спустя президент Франсуа Миттеран предоставил ему французское гражданство, и то, что с 1980-х годов он писал свои романы на французском языке.

Свою первую книгу Кундера опубликовал в 1953 году. Известность пришла к нему после выпуска собрания стихов и выхода трех частей цикла новелл "Смешные любови", написанных и опубликованных с 1958 по 1968 год. Писатель активно протестовал против советского вторжения в Чехословакию, после чего его книги были изъяты из всех библиотек страны.

В 1975 году Кундера был приглашен профессором во французский Реннский университет. Всемирную известность ему принес роман "Невыносимая легкость бытия", написанный в 1982 году и впервые опубликованный в 1984-м во Франции, в переводе на французский.

"На протяжении всей своей эмиграции Кундера был предан чешской культуре", - сказал о нем его друг писатель, драматург и политик Милан Угде.

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