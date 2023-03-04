Командующий НАТО: Россия потеряла уже более 200 тысяч солдат

На 374-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 4 марта (время московское).

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Россия, судя по всему, успешно обходит санкции ЕС и "большой семерки" для получения полупроводников и других технологий, необходимых для ведения войны в Украине, передает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года, а анализ данных внешней торговли позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Так, в 2022 году Казахстан экспортировал в Россию современные полупроводники на сумму 3,7 миллиона долларов (в 2020 г. - 12 000 долларов).

Если в 2017 - 2021 годах Россия покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 миллиона долларов в год, то в 2022 году этот показатель снизился примерно до 60 миллионов. Однако Турция, Сербия, ОАЭ и еще несколько стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить этот дефицит. При этом поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран-союзников выросли на аналогичную сумму.

Командующий НАТО в Европе: Россия потеряла уже более 200 тысяч солдат

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 2000 больших боевых танков, во время войны были убиты или ранены свыше 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров, заявил генерал Кристофер Каволи, командующий Объединенными силами НАТО в Европе. Российская армия выпускает в среднем более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки, приводит агентство dpa слова Каволи на традиционном праздничном ужине (Matthiae-Mahl) в ратуше Гамбурга.

Хроника событий 4 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 марта 14.00 - 23.59 >>>

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