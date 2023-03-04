  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Могилы наемников ЧВК "Вагнер"
Могилы наемников ЧВК "Вагнер"Фото: REUTERS
КонфликтыУкраина

Командующий НАТО: Россия потеряла уже более 200 тысяч солдат

Евгений Жуков
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 марта.

https://p.dw.com/p/4OFd9

На 374-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 4 марта (время московское).

++14.35++

Россия, судя по всему, успешно обходит санкции ЕС и "большой семерки" для получения полупроводников и других технологий, необходимых для ведения войны в Украине, передает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года, а анализ данных внешней торговли позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Так, в 2022 году Казахстан экспортировал в Россию современные полупроводники на сумму 3,7 миллиона долларов (в 2020 г. - 12 000 долларов).

Если в 2017 - 2021 годах Россия покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 миллиона долларов в год, то в 2022 году этот показатель снизился примерно до 60 миллионов. Однако Турция, Сербия, ОАЭ и еще несколько стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить этот дефицит. При этом поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран-союзников выросли на аналогичную сумму.

Командующий НАТО в Европе: Россия потеряла уже более 200 тысяч солдат

++14.10++

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 2000 больших боевых танков, во время войны были убиты или ранены свыше 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров, заявил генерал Кристофер Каволи, командующий Объединенными силами НАТО в Европе. Российская армия выпускает в среднем более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки, приводит агентство dpa слова Каволи на традиционном праздничном ужине (Matthiae-Mahl) в ратуше Гамбурга.

Хроника событий 4 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Массовая атака дронов в РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Официальный Будапешт осудил российскую агрессию против Украины, однако отказался от поставок оружия Киеву. "Венгрия была одной из первых стран, которая немедленно призвала к прекращению огня и миру, немедленному началу мирных переговоров, потому что это единственный способ попытаться разобраться в этом конфликте", - рассказал программе Conflict Zone госсекретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.
Политика28 февраля 2023 г.26:01 мин.
external

Почему Путину мало года войны в Украине? DW Новости (24.02.2023)

Почему Путину мало года войны в Украине? DW Новости (24.02.2023)

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Путин явно полагал, что сможет быстро выиграть эту войну. Но его расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно.
26 февраля 2023 г.61:39 мин.

Статья Bloomberg: Russia Is Getting Round Sanctions to Secure Supply of Key Chips for War

www.bloomberg.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Могилы наемников ЧВК "Вагнер"

Командующий НАТО: Россия потеряла уже более 200 тысяч солдат

Конфликты13 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Политика7 мин. назад
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

История6 ч. назад
Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров выглядывает из-за надписи G20 и говорит: "Ну, я вас предупредил!"

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Политика24 ч. назад
Российский флаг в Мали

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

Политика18 ч. назад
Жертву отравления в городе Кум отвозят в больницу

Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Политика19 ч. назад
Belarus | Prozess Nobelpreisträger Ales Bjaljazki

10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

Политика19 ч. назад
На главную страницу