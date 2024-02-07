Ключевой банк Китая приостановил операции с РФ и Беларусью

Главный для российских импортеров китайский банк Chouzhou Commercial остановил все расчеты с Россией. Даже отказ от использования SWIFT не уберег его от риска санкций, сообщают "Ведомости".

Китайский Chouzhou Commercial Bank официально уведомил клиентов на прошлой неделе о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на данные трех источников в бизнес-кругах. "Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок", - рассказал газете владелец одной из компаний.

Кроме того, остановка финансовых операций накануне китайского Нового года влечет за собой логистический коллапс: из-за длинных выходных дней - в Китае они продлятся с 10 по 17 февраля - вывезти товар не будет возможности по меньшей мере до марта.

Остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы, уточняют "Ведомости". Любые транзакции прекращены не только со SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. Как пояснил один из собеседников газеты, в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты, отображается каждая финансовая операция, даже если американцам или европейцам не видно движение средств с помощью национальных систем. Китайские банки сильно зависят от Запада и предпочитают не рисковать.

Ограничения ввели не только в Chouzhou

Chouzhou Commercial Bank - не единственный, кто ограничил финансовые отношения с Россией, утверждают "Ведомости". Кроме него, "один из трех крупнейших в Китае банков" закрыл валютный счет компании собеседника издания, сохранив при этом возможность переводить деньги в юанях. Кроме того, теперь в банке требуют подтверждения, что покупатель товара не имел контактов с санкционными лицами и компаниями и что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса РФ и не будет поставляться в Крым.

Часть платежей тоже в юанях в настоящий момент еще проходит и в Bank of China в Шеньчжене, но этот филиал уже не открывает новые счета даже для китайских компаний, учредитель или директор которых имеет гражданство РФ, сообщил российской газете ее источник в Гонконге. Кроме того, прекратили платежи платежные системы PingPong и Xtransfer, добавил он.

Новые санкции США за содействие ОПК РФ

В конце декабря президент США Джо Байден подписал указ, который допускает введение санкций в отношении иностранных финансовых институтов, если они проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, поддерживая таким образом агрессию РФ против Украины. Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорилось в документе.

Вследствие этого государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ в войне против Украины, сообщило в середине января агентство Bloomberg. По данным источников агентства, по крайней мере два китайских банка в январе начали проверку своего бизнеса в России, имея намерения разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционных списках, и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги военному сектору РФ независимо от валюты и места проведения транзакций.

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