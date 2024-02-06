YouTube заблокировал десятки российских каналов

Видеохостинг YouTube без предупреждения заблокировал размещенные на нем каналы нескольких десятков региональных каналов ВГТРК. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщили филиалы телекомпании во многих городах. Заблокированы оказались, среди прочего, каналы ГТРК Вологды, Иваново, Мурманска, Пскова, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельской, Новгородской областей, а также Карелии и Коми. По сведениям телеканала RT, всего перестали работать около 40 каналов региональных ГТРК.

Исполнительный директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев в беседе с изданием The Insider предположил, что дело, вероятнее всего, в том, что холдинг ВГТРК внесен в санкционные списки США и ЕС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину YouTube заблокировал несколько официальных каналов российских СМИ. Среди них - "Россия 24", РБК, Первый канал, ТНТ, RT. Представители платформы заявляли, что каналы блокировали из-за финансирования СМИ государством. Кроме того, в рамках исполнения санкций в отношении России видеохостинг заблокировал каналы Госдумы и Совета Федерации РФ, а также аккаунты, связанные с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

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