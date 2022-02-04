YouTube заблокировал аккаунты, связанные с "ДНР" и "ЛНР"

Видеохостинг YouTube заблокировал в пятницу, 4 февраля, целый ряд каналов, связанных с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками". Страницы в YouTube "министерства информации" и "народной милиции" "ДНР", телерадиокомпании "ЛНР" и Луганского информационного центра недоступны, при попытке зайти на них появляется пустая страница с уведомлением: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".
Ранее в тот же день из-за санкций, наложенных Киевом на телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний", YouTube заблокировал также их учетные записи.
Эти телеканалы относятся к медиахолдингу находящегося в розыске медиамагната Тараса Козака "Новини", против которого в конце 2021 года были введены санкции сроком на 5 лет. Считается, что фактически эти СМИ принадлежат Виктору Медведчуку, который находится под домашним арестом. И Козак, и Медведчук в Украине подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в аннексированном Россией Крыму.
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Автор: Наталия Королева