 YouTube заблокировал аккаунты, связанные с ″ДНР″ и ″ЛНР″ | Новости из Германии об Украине | DW | 04.02.2022

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Украина

YouTube заблокировал аккаунты, связанные с "ДНР" и "ЛНР"

Несколько учетных записей "ДНР" и "ЛНР" в YouTube заблокированы за нарушение правил сообщества. Видеохостинг закрыл также аккаунты украинских телеканалов, попавших под санкции Киева.

Symbolbild youtube Internet Sperre Zensur

Видеохостинг YouTube заблокировал в пятницу, 4 февраля, целый ряд каналов, связанных с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками". Страницы в YouTube "министерства информации" и "народной милиции" "ДНР", телерадиокомпании "ЛНР" и Луганского информационного центра недоступны, при попытке зайти на них появляется пустая страница с уведомлением: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Ранее в тот же день из-за санкций, наложенных Киевом на телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний", YouTube заблокировал также их учетные записи. 

Эти телеканалы относятся к медиахолдингу находящегося в розыске медиамагната Тараса Козака "Новини", против которого в конце 2021 года были введены санкции сроком на 5 лет. Считается, что фактически эти СМИ принадлежат Виктору Медведчуку, который находится под домашним арестом. И Козак, и Медведчук в Украине подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в аннексированном Россией Крыму.

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    Автор: Наталия Королева


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