FT: Китай резко увеличил влияние на российские банки

Вложения четырех крупнейших банков КНР в России за полтора года войны увеличились в четыре раза до 9,7 млрд долларов. В экспортных расчетах РФ доля юаня выросла с менее одного до 16 процентов.

Китайские банки стали главными кредиторами банковской системы РФ после введения западных санкций в ответ на российское вторжение в Украину. За полтора года войны влияние Китая на российские банки увеличилось в четыре раза, сообщила в понедельник, 4 сентября, газета Financial Times со ссылкой на Киевскую школу экономики, которая проанализировала данные Банка России.

Согласно этим данным, за первые 14 месяцев войны Промышленный и коммерческий банк Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая увеличили вложения в РФ в юанях с 2,1 млрд до 9,7 млрд долларов.

Доля юаня в экспортных расчетах РФ возросла до 16 процентов

За этот же период в экспортных расчетах доля так называемых "токсичных валют", в первую очередь доллара и евро, сократилась до менее 50 процентов, а доля юаня выросла до 16 процентов. До начала войны доллар и евро составляли в экспортных платежах более 60 процентов, а доля юаня - менее одного процента.

"Кредиты китайских банков российским финансовым и кредитным организациям, которые по большей части заменяют доллары и евро юанем, показывают, что санкции делают свое дело", - заявил изданию заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

При этом в июльском отчете Банка России также говорится о замещении доллара юанем в других сферах финансов, в частности в обороте биржевого валютного рынка, где за полтора года войны доля китайской валюты с почти нулевой отметки достигла 44 процента в июне текущего года. В свою очередь газета The Moscow Times приводит данные аналитиков TrueEcon, согласно которым в банках РФ доля депозитов российских компаний в юанях выросла до 42,8 процента, а у физических лиц - до 14,4 процента.

Активы Raiffeisen Bank в РФ в три раза превышают вложения всех китайских банков

В то же время, как отмечает Financial Times, китайским банкам все еще далеко до австрийского Raiffeisen Bank, крупнейшего западного банка, все еще работающего в России. За полтора года войны этот банк увеличил свои активы в РФ более чем на 40 процентов - с 20,5 млрд до 29,2 млрд долларов, и в конце февраля 2023 года, согласно одному из его высокопоставленных представителей, проводил 40-50 процентов всех денежных потоков между Россией и остальным миром. Прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank выросла на 9,6% до 867 миллионов евро за первые шесть месяцев этого года.

Российские власти в 2022 году значительно усложнили иностранным банкам продажу своих дочерних компаний в стране. ЕЦБ усиливает давление на европейские банки с целью заставить их покинуть Россию. По данным издания, в Raiffeisen Bank заявили, что пытаются найти способы продажи или выделения своего российского бизнеса, соблюдая при этом местные и международные законы.

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