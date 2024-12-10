Клип Моргенштерна запретили в РФ "за неуважение к религии"

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск прокуратуры, пожаловавшейся на "неуважение к обрядам и правилам церкви" в клипе рэпера Моргенштерна на песню "Новая волна".

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал видеоклип рэпера Алишера Моргенштерна и DJ Smash на песню "Новая волна" запрещенным в России. Решение принято по иску прокуратуры "в защиту интересов неопределенного круга лиц, в том числе в защиту прав несовершеннолетних", указывается во вторник, 10 декабря, в Telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Искажение реальных представлений о религии"

"Проверка прокуратуры показала, что на протяжении всего клипа искажаются реальные представления о ценностях религии, звучат призывы, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу физическому и психическому здоровью, а также морально-нравственному состоянию и развитию, в том числе несовершеннолетних", - заявила заместитель прокурора Колпинского района Татьяна Долгих. Решение суда будет направлено в Роскомнадзор, указывается далее.

В свою очередь глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что решение принято в связи с "неуважением к обрядам и правилам церкви", при этом Роскомнадзор выступал против удовлетворения иска по техническим причинам. Сцены сексуального характера в храме могут изменить представления подростков о ценностях религии, говорится в иске прокуратуры, поданном в июне.

Клип на песню "Новая Волна" вышел в 2021 году, с тех пор его просмотрели на YouTube более 48 млн раз. В этом четырехминутном видеоролике Моргенштерн играет роль папы римского, который выступает перед прихожанами в храме на Сицилии незадолго до того, как с Землей должен столкнуться астероид.

Уголовное дело против Моргенштерна

В начале сентября стало известно, что в отношении Моргенштерна в РФ возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей "иностранного агента". Исполнитель долгое время публиковал материалы в своих каналах в Telegram и на YouTube без специальной пометки, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Моргенштерна признали "иностранным агентом" в мае 2022 года. Поводом для этого стала политическая деятельность, которую артист якобы осуществлял на деньги от компании Yoola Labs Ltd. - партнерской сети YouTube, которая продвигает блогеров. По части 2 статьи 330.1 УК музыканту может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящий момент Алишер Моргенштерн находится за пределами России и в одном из недавних интервью заявил, что не собирается возвращаться в страну. "Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России", - сказал он.