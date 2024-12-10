  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаРоссия

Клип Моргенштерна запретили в РФ "за неуважение к религии"

Ольга Лебедева
10 декабря 2024 г.

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск прокуратуры, пожаловавшейся на "неуважение к обрядам и правилам церкви" в клипе рэпера Моргенштерна на песню "Новая волна".

https://p.dw.com/p/4nxOX
Логотип YouTube
Клип Моргенштерна на YouTube набрал 48 млн просмотровФото: picture-alliance/dpa/M. Skolimowska

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал видеоклип рэпера Алишера Моргенштерна и DJ Smash на песню "Новая волна" запрещенным в России. Решение принято по иску прокуратуры "в защиту интересов неопределенного круга лиц, в том числе в защиту прав несовершеннолетних", указывается во вторник, 10 декабря, в Telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга. 

"Искажение реальных представлений о религии"

"Проверка прокуратуры показала, что на протяжении всего клипа искажаются реальные представления о ценностях религии, звучат призывы, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу физическому и психическому здоровью, а также морально-нравственному состоянию и развитию, в том числе несовершеннолетних", - заявила заместитель прокурора Колпинского района Татьяна Долгих. Решение суда будет направлено в Роскомнадзор, указывается далее.

В свою очередь глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что решение принято в связи с "неуважением к обрядам и правилам церкви", при этом Роскомнадзор выступал против удовлетворения иска по техническим причинам. Сцены сексуального характера в храме могут изменить представления подростков о ценностях религии, говорится в иске прокуратуры, поданном в июне.

Клип на песню "Новая Волна" вышел в 2021 году, с тех пор его просмотрели на YouTube более 48 млн раз. В этом четырехминутном видеоролике Моргенштерн играет роль папы римского, который выступает перед прихожанами в храме на Сицилии незадолго до того, как с Землей должен столкнуться астероид.

Уголовное дело против Моргенштерна

В начале сентября стало известно, что в отношении Моргенштерна в РФ возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей "иностранного агента". Исполнитель долгое время публиковал материалы в своих каналах в Telegram и на YouTube без специальной пометки, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Моргенштерна признали "иностранным агентом" в мае 2022 года. Поводом для этого стала политическая деятельность, которую артист якобы осуществлял на деньги от компании Yoola Labs Ltd. - партнерской сети YouTube, которая продвигает блогеров. По части 2 статьи 330.1 УК музыканту может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящий момент Алишер Моргенштерн находится за пределами России и в одном из недавних интервью заявил, что не собирается возвращаться в страну. "Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России", - сказал он.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Муниципальный депутат Алексей Горинов

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон29 ноября 2024 г.21 фото
external

Голые и знаменитые: чего испугались Ивлеева, Киркоров, Собчак, Билан, Лолита и Vacio. DW Новости

Голые и знаменитые: чего испугались Ивлеева, Киркоров, Собчак, Билан, Лолита и Vacio. DW Новости

Звезды, которые пришли на "голую вечеринку", устроенную телеведущей и блогером Настей Ивлеевой в клубе "Мутабор", записали покаянные видео. Их могут лишить рекламных контрактов и участия в концертах. Рэпер Vacio, который пришел в "Мутабор" в одном носке, арестован на 15 суток. Лефортовский суд Москвы счел, что "голая вечеринка" была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
27 декабря 2023 г.28:21 мин.
Треснутый монитор компьютера, на котором адрес YouTube

Комментарий: Новый этап цензуры в России - рэпер Моргенштерн и все-все-все

Комментарий: Новый этап цензуры в России - рэпер Моргенштерн и все-все-все

Стендаперы, блогеры и прочие ютуберы ошибочно считали, что высокие доходы и популярность дают им независимость. Теперь многие из них вынуждены бежать из России, указывает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика29 ноября 2021 г.
Показать еще