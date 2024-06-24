Прокуратура требует завести дело против рэпера Моргенштерна

Уехавший из России рэпер, по утверждению столичной прокуратуры, дважды за год был оштрафован за нарушения требований к "иноагентам". Теперь ведомство потребовало возбудить против Моргенштерна уголовное дело.

Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении рэпера Алишера Моргенштерна за то, что он не маркирует свои публикации как "иностранный агент". Об этом ведомство сообщило в понедельник, 24 июня, указав, что Моргенштерна в течение года уже дважды привлекали к административной ответственности по статье о нарушении установленного порядка деятельности "иноагента", однако он продолжал публиковать в соцсетях материалы без требуемой маркировки.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении прокуратуры .

Инкриминируемая музыканту уголовная статья предполагает до двух лет лишения свободы, отмечает "Медиазона". Издание напоминает, что из-за отказа подать отчеты в Минюст и отсутствия необходимой для "иноагентов" плашки в Telegram-канале весной 2024 года вступили в силу два штрафа по "иноагентским" протоколам, а если внесенного в реестр "иностранных агентов" дважды за год штрафовали по аналогичной административной статье, то против можно возбудить уголовное дело.

Моргенштерн был включен в реестр физических лиц - "иноагентов" в мае 2022 года. С ноября 2021 года он находится за границей.