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ПолитикаРоссия

Против рэпера Моргенштерна возбудили уголовное дело в России

Алексей Волошинов
8 сентября 2024 г.

Уголовное дело против рэпера возбудили из-за несоблюдения им правил для "иностранных агентов" в России.

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Рэпер Алишер Моргенштерн (фото из архива)
Рэпер Алишер Моргенштерн (фото из архива)Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Против рэпера Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело в России за неисполнение обязанностей "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы в воскресенье, 8 сентября, пишет российское государственное агентство РИА "Новости".

Собеседник агентства пояснил, что Моргенштерн долгое время публиковал материалы в своих каналах в Telegram и на YouTube без специальной пометки. Ранее прокуратура потребовала начать уголовное расследование против рэпера, заявив, что в течение года он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил деятельности "иноагента" два раза, но так и не начал маркировать свои посты в соцсетях.

Моргенштерна признали "иностранным агентом" в мае 2022 года. Поводом для этого стала политическая деятельность, которую артист якобы осуществлял на деньги от компании Yoola Labs Ltd. - партнерской сети YouTube, которая продвигает блогеров. По части 2 статьи 330.1 УК музыканту может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящий момент Алишер Моргенштерн находится за пределами России и в одном из недавних интервью заявил, что не собирается возвращаться в страну. "Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России", - сказал он.

По аналогичной статье возбудили уголовное дело против певицы Монеточки

В пятницу, 6 сентября, прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 330.1 УК РФ о неисполнении обязанностей "иностранного агента" против певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой).

В середине июня столичная прокуратура сообщила, что дала уголовно-правовую оценку действиям певицы. По версии ведомства, Монеточка, на которую дважды в течение года составляли протоколы о нарушении деятельности "иноагента", продолжила распространять в соцсетях сообщения и материалы "без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

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