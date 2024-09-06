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Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело

Сергей Ромашенко
6 сентября 2024 г.

Елизавете Гырдымовой вменяется в вину уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об "иноагентах". Летом 2023 года певице были назначены два штрафа за посты без маркировки "иноагента".

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Елизавета Гырдымова (Монеточка)
Елизавета Гырдымова (Монеточка) Фото: Projekt "After Russia"

В отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об "иностранных агентах" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале в пятницу, 6 сентября.

В середине июня столичная прокуратура сообщила, что дала уголовно-правовую оценку действиям певицы. По версии ведомства, Монеточка, на которую дважды в течение года составляли протоколы о нарушении деятельности "иноагента", продолжила распространять в соцсетях сообщения и материалы "без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Штрафы из-за отсутствия маркировки "иноагента"

В июне и августе 2023 года Басманный районный суд Москвы назначил Монеточке два штрафа по 30 тысяч рублей за то, что певица, как утверждало следствие, публиковала посты без маркировки об "иноагентстве".

Минюст России объявил Монеточку "иноагентом" в январе 2023 года. В сообщении ведомства говорилось, что певица получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против войны и собирала средства "в поддержку недружественной страны - Украины".

 

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