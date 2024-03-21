Китайские банки начали блокировать платежи из РФ в юанях

С середины января часть банков КНР не принимают платежи из России в юанях, опасаясь вторичных санкций, пишут "Известия" со ссылкой на банковский сектор.

На фоне ужесточения западных санкций против РФ часть китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях. Клиенты этих финансовых учреждений начали получать соответствующие уведомления, а платежи возвращаются, сообщают "Известия" в четверг, 21 марта, со ссылкой на источники в бизнес-сфере и на платежном рынке.

В последние два месяца банки Ping An Bank и Bank of Ningbo, занимающие 13 и 15 места в Китае по капитализации, перестали оказывать соответствующие услуги, пишет издание. Кроме того, отказываются принимать подобные платежи еще шесть более мелких банков - China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank, отмечает газета, ссылаясь на гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина и собеседников из банковского сектора РФ.

Опасения вторичных санкций

Причиной таких мер, принимаемых с середины января, стали опасения китайских банкиров по поводу введения вторичных санкций и иного давления со стороны США, пояснил один из собеседников газеты.

В начале февраля стало известно о прекращении финансовых операций с РФ и Беларусью ключевого китайского банка Chouzhou Commercial Bank. Остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы, написали "Ведомости" со ссылкой на данные трех источников в бизнес-кругах. Любые транзакции прекращены не только со SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS.

Новые санкции США за содействие ОПК РФ

В конце декабря президент США Джо Байден подписал указ, который допускает введение санкций в отношении иностранных финансовых институтов, если они проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, поддерживая таким образом агрессию РФ против Украины. Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорилось в документе.

Вследствие этого государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ в войне против Украины, сообщило в середине января агентство Bloomberg. По данным источников агентства, по крайней мере два китайских банка в январе начали проверку своего бизнеса в России, имея намерения разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционных списках, и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги военному сектору РФ независимо от валюты и места проведения транзакций. Среди прочего также сообщалось об ограничениях в отношении банковских операций россиян в ОАЭ и Турции.

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