"Ведомости": В ОАЭ начали закрывать банковские счета россиян

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов ограничили расчеты с Россией и начали закрывать счета российских компаний и физических лиц. Такие меры принимаются из опасений вторичных санкций, сообщила в понедельник, 19 февраля, газета "Ведомости" со ссылкой на трех бизнесменов, работающих в ОАЭ, и представителя объединения "Деловая Россия".

Банки не проводят операции с РФ и закрывают счета россиян

По словам представителя "Деловой России", в настоящее время банки ОАЭ не принимают платежи из РФ и не осуществляют переводов в обратную сторону, а также продолжают закрывать счета компаниям, собственниками которых являются россияне. Эту информацию подтвердили предприниматели с компаниями в ОАЭ. По их словам, сложности с переводами начались задолго до указа президента США о вторичных санкциях, который был подписан в декабре и после которого резко поменяли политику в отношении россиян банки в Турции, Китае и других странах.

С сентября 2023 года ключевые банки ОАЭ начали массовое сокращение счетов россиян. Менее крупные банки относились к российским счетам более лояльно, но взимали за это дополнительную плату. Сейчас в крупнейших банках ОАЭ россиянам практически невозможно открыть счет, отмечает далее издание со ссылкой на источники. По словам собеседника издания в российских правительственных кругах, правительству РФ известно о проблеме, но в Москве считают ее некритичной и решаемой.

Ранее российские СМИ писали об аналогичной ситуации в Турции. С начала 2024 года российские компании в этой стране столкнулись с более жесткими ограничениями в проведении платежей. О приостановке операций с РФ, продолжающей вторжение в Украину, также сообщил китайский Chouzhou Commercial Bank.

Смотрите также: