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Киев: Россия обесточила линию питания Запорожской АЭС

Олег Соколенко
1 октября 2024 г.

Минэнерго Украины заявило, что Россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания Запорожской атомной электростанции. Станция оказалась на грани блэкаута, что создало угрозу аварии на АЭС, подчеркнуло ведомство.

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Запорожская АЭС (фото из архива)
Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

Россия атаковала подстанцию и обесточила одну из линий питания Запорожской атомной электростанции, заявило министерство энергетики Украины во вторник, 1 октября. Электростанция снова оказалась на грани блэкаута, что создало угрозу аварии на ЗАЭС, предупредил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"Требуем немедленно исполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", - подчеркнул Галущенко.

Украинские энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное электроснабжение оккупированной РФ атомной электростанции, добавили в Минэнерго.

В начале сентября украинская энергетическая госкомпания "Энергоатом" уже сообщала о  повреждении одной из линий питания Запорожской электростанции в результате российского обстрела.

МАГАТЭ призвала Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС

20 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во время своей сессии большинством голосов призвало к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль Киева. Кроме того, агентство потребовало предоставить ему до возвращения украинского контроля неограниченный доступ ко всем объектам на станции.

Днем позже новый глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил, что Россия в преддверии зимы планирует нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. При этом Сибига ссылался на данные украинской разведки.

5 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, проинспектировав Запорожскую атомную электростанцию, выразил мнение, что в будущем охладительную башню ЗАЭС придется снести - настолько сильно она пострадала от пожара 11 августа. В ударе, который вызвал пожар на элекстростанции, Украина и Россия обвинили друг друга. Гросси заявил, что АЭС никогда не должны становиться военной целью.

Запорожская АЭС была оккупирована военными РФ 4 апреля 2022 года, в начале полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. 13 апреля последний из шести энергоблоков ЗАЭС был переведен в режим "холодный останов". При этом реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды.

 

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