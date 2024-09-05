Глава МАГАТЭ Гросси: Градирню ЗАЭС в будущем придется снести

Лично осмотрев охладительную башню ЗАЭС изнутри, Рафаэль Гросси пришел к выводу, что в будуем ее уже нельзя будет использовать.

Охладительная башня Запорожской АЭС (градирня) настолько пострадала от пожара, случившегося там 11 августа, что в будущем ее, вероятно, придется снести. Такую оценку высказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, лично проинспектировав башню. Свой видеоотчет о поездке к ЗАЭС он выложил в соцсети X в ночь на четверг, 5 сентября.

Как говорится в видеоролике Гросси, одной из самых важных целей его поездки к ЗАЭС была оценка ущерба, причиненного охладительной башне номер 1 после значительного пожара в августе. Побывав внутри градирни и осмотрев разрушения, причиненные пламенем, глава МАГАТЭ констатирует: "Этой большой структурой в будущем нельзя будет пользоваться, поэтому ее, вероятно, в определенный момент снесут".

Пожар на ЗАЭС

Запорожская АЭС в ходе войны России против Украины перешла под контроль ВС РФ. 11 августа на атомной электростанции произошел крупный пожар. Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в ударе беспилотником по станции.

Украинская сторона опровергла эти заявления. Президент Владимир Зеленский обвинил в возникновении пожара РФ.

Со своей стороны глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что пожар на станции - "провокация или попытка вызвать панику в населенных пунктах на правом берегу Днепра". По его данным, военные РФ могли поджечь автомобильные шины в одной из градирен АЭС.

Между тем эксперты МАГАТЭ, которые побывали на ЗАЭС на следующий день после пожара, сообщили 12 августа по результатам обхода, что на месте "не было обнаружено ни остатков покрышек, ни остатков дрона". Ядерная безопасность станции не пострадала, поскольку градирни в настоящее время не эксплуатируются, добавили эксперты.

13 апреля последний из шести энергоблоков оккупированной российскими военными ЗАЭС был переведен в режим "холодный останов". При этом реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды.