Киев критикует Берн за поддержку "мирной инициативы" КНР

Киев раскритиковал "мирную инициативу" Китая и Бразилии по Украине и осудил Швейцарию за поддержку этого документа. "Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия", - говорится в комментарии МИД Украины на эту тему, обнародованном на сайте министерства в субботу, 28 сентября.

В документе указано, что Киев считает так называемую "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, "единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру". "Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины. Формула мира предоставляет полный инструментарий и соответствующие площадки для обсуждения всех идей, консолидации различных видений и концепций", - подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В пресс-релизе указано, что, с украинской точки зрения, все мирные дискуссии должны учитывать принцип "Ничего об Украине без Украины", "основываться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

Представитель МИД Швейцарии о мирной инициативе КНР и Бразилии

Ранее, 27 сентября, официальный представитель департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Николя Бидо в комментарии информагентству Keystone-SDA сообщил, что его страна одобряет мирную инициативу по Украине, предложенную Китаем и Бразилией, поскольку она призывает к установлению режима прекращения огня и направлена на поиск политического решения конфликта.

Швейцария, которая в июне приняла Глобальный саммит мира по Украине в курортном городе Бюргеншток, была приглашена в качестве наблюдателя на организованную Китаем и Бразилией 27 сентября встречу на тему их мирной инициативы на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы приняли участие в этой встрече в качестве наблюдателя, и мы поддерживаем эту динамику", - приводит агентство Reuters слова Бидо относительно мероприятия. Представитель швейцарского МИД подчеркнул, что именно отсылка к Уставу ООН, добавленная к мирной инициативе, впервые предложенной Китаем в мае, стала причиной, по которой Берн изменил свое отношение к этому документу.

"С нашей стороны, это приводит к значительному изменению нашего взгляда на эту инициативу. Конкретные дипломатические усилия, инициированные китайско-бразильской группой, могут представлять интерес для нас", - цитирует Бидо агентство Reuters.

В свою очередь швейцарское онлайн-издание Swissinfo приводит такое высказывание представителя МИД: "Эта инициатива важна, поскольку она предлагает альтернативу воинственным речам, произнесенным на этой неделе в ООН как украинской, так и российской стороной. Швейцария всегда подчеркивала важность ссылки на Устав ООН в мирных инициативах".

"По словам господина Бидо, о важности Устава ООН в контексте данной инициативы на этой неделе говорил министр иностранных дел Китая (Ван И. - Ред.) в Совете Безопасности ООН. По мнению швейцарского внешнеполитического ведомства, эта инициатива вписывается в рамки Устава ООН", - говорится далее в публикации Swissinfo.

Платформа "глобального Юга" "Друзья мира"

27 сентября представитель глава МИД КНР Лин Цзян заявил на брифинге в Пекине , что Китай, Бразилия и другие страны "глобального Юга" создадут платформу "Друзья мира" (Friends of Peace) целью мирного урегулирования в Украине. По словам Вана, эта платформа должна стать "объективными и рациональным голосом" и сыграть конструктивную роль в завершении войны в Украине.

О намерении присоединиться к этой платформе сообщила Венгрия. "Ключевое сообщение группы - настоятельная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны в Украине", - цитирует заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто онлайн-издание "РБК" .

Как пишет венгерское онлайн-издание VG со ссылкой на Сийярто, к платформе "Друзья мира" готовы присоединиться 15 стран, в том числе Саудовская Аравия, Египет, Мексика и Казахстан.

По данным китайского онлайн-издания South China Morning Post , ни США, ни ЕС не приняли участия в работе платформы. Между тем Венгрия, Франция и Швейцария направили на мероприятие своих наблюдателей.

Как пишет российская газета "Комсомольская правда" на своем сайте, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "выразил сомнение по поводу участия Швейцарии и Франции во встрече группы "Друзья мира", создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для разрешения украинского конфликта". Обе этих страны не могут считаться нейтральными в конфликте между Россией и Украиной, заявил Лавров.

Конференция по Украине в Канаде

25 сентября министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила , что ее страна совместно с Норвегией и Украиной 30-31 октября проведет министерскую конференцию по гуманитарным аспектам "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского.

Предполагается, что ее посетят главы МИД стран, которые поддерживают Киев. Участники намерены обсудить гуманитарные вопросы, в том числе возвращение военнопленных.