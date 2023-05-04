Каспарову вручили немецкую "Премию за свободу СМИ"

Жюри премии назвало Каспарова "неформальным лидером российской оппозиции в изгнании", подчеркнув, что он получает награду от имени всех российских борцов за свободу.

Бывший чемпион мира по шахматам, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров получил немецкую "Премию за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien") за 2023 год. Церемония вручения прошла в баварском Гмунде-ам-Тегернзе в четверг, 4 мая.

В этом году премия посвящена "смелой демократической оппозиции в России", сообщили организаторы. "Каспаров - один из самых видных оппозиционеров в России, который рискует своей жизнью в своей приверженности миру и демократии", - говорится в заявлении жюри, которое назвало Каспарова "неформальным лидером российской оппозиции в изгнании". Вице-президент Европарламента Никола Беер (Nicola Beer) на церемонии награждения назвала Каспарова "героем борьбы за свободу и демократию" и "маяком надежды", подчеркнув, что он получает награду от имени всех российских борцов за свободу.

В своей речи Каспаров заявил, что сейчас не время праздновать. "Мы переживаем самый трагический момент в мировой истории со времен Второй мировой войны", - сказал он. Российское вторжение затрагивает не только Украину - это "глобальная борьба", подчеркнул Каспаров.

Лауреаты 2022 года - Зеленский и Тихановская

Немецкая "Премия СМИ за свободу" вручается в девятый раз. Ее присуждают людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии.

В 2022 году премия была присуждена президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и российской журналистке Марине Овсянниковой, которая после протестов была исключена из числа лауреатов.

В прошлые годы премией были удостоены, в том числе экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, экс-президент СССР Михаил Горбачев, князь Монако Альберт II, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также один из лидеров немецкой Свободной демократической партии (СвДП) министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner).

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