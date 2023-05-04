Каспарову вручили немецкую "Премию за свободу СМИ"
Даниил Сотников
1 ч. назад
Жюри премии назвало Каспарова "неформальным лидером российской оппозиции в изгнании", подчеркнув, что он получает награду от имени всех российских борцов за свободу.
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Бывший чемпион мира по шахматам, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров получил немецкую "Премию за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien") за 2023 год. Церемония вручения прошла в баварском Гмунде-ам-Тегернзе в четверг, 4 мая.
В этом году премия посвящена "смелой демократической оппозиции в России", сообщили организаторы. "Каспаров - один из самых видных оппозиционеров в России, который рискует своей жизнью в своей приверженности миру и демократии", - говорится в заявлении жюри, которое назвало Каспарова "неформальным лидером российской оппозиции в изгнании". Вице-президент Европарламента Никола Беер (Nicola Beer) на церемонии награждения назвала Каспарова "героем борьбы за свободу и демократию" и "маяком надежды", подчеркнув, что он получает награду от имени всех российских борцов за свободу.
В своей речи Каспаров заявил, что сейчас не время праздновать. "Мы переживаем самый трагический момент в мировой истории со времен Второй мировой войны", - сказал он. Российское вторжение затрагивает не только Украину - это "глобальная борьба", подчеркнул Каспаров.
Лауреаты 2022 года - Зеленский и Тихановская
Немецкая "Премия СМИ за свободу" вручается в девятый раз. Ее присуждают людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии.
В 2022 году премия была присуждена президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и российской журналистке Марине Овсянниковой, которая после протестов была исключена из числа лауреатов.
В прошлые годы премией были удостоены, в том числе экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, экс-президент СССР Михаил Горбачев, князь Монако Альберт II, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также один из лидеров немецкой Свободной демократической партии (СвДП) министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner).
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