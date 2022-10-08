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Журналист Роман Баданин выходит из полицейского отделения в Москве
Роман Баданин выходит из полицейского отделения в Москве (фото из архива)Фото: OpenMedia/AP/picture alliance
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Лейпцигская премия за свободу СМИ вручена Роману Баданину

Александр Дельфинов
14 мин. назад

Основатель российского расследовательского издания "Проект" получил 10 тысяч евро. Признанный Минюстом РФ "иноагентом" журналист Роман Баданин в настоящее время проживает в США.

https://www.dw.com/ru/lejpcigskaa-premia-za-svobodu-smi-vrucena-romanu-badaninu/a-63376569

В Германии прошла церемония вручения престижной лейпцигской премии "За свободу и будущее СМИ" - в 2022 году лауреатом стал российский журналист Роман Баданин. Об этом в пятницу, 7 октября, объявил обербургомистр Лейпцига Буркхард Юнг (Burkhard Jung), возглавляющий Медийный фонд сберкассы Лейпцига, который финансирует премию.

По словам политика, Баданин - это "маяк независимой журналистики в России и для России". "Такие профессионалы СМИ, как он, давно предупреждали нас, какого типа человеком является российский президент Путин, что многим дорого обошлось. В будущем нам следует гораздо раньше и внимательнее прислушиваться к подобным голосам", - подчеркнул Юнг в своей речи.

Баданин: "Остановить безумного диктатора"

В ответном слове Роман Баданин назвал полученную премию "большой честью". "Я считаю, что таким образом немецкое общество вознаграждает всех независимых журналистов в России за их трудную и порой очень опасную работу", - подчеркнул журналист. По словам Баданина, он надеется, что эта работа "поможет остановить безумного диктатора, захватившего власть в моей стране, и прекратить кровопролитие в Украине".

В 2014-2017 годах Роман Баданин работал главным редактором российского издания РБК и телеканала "Дождь". В 2018 году основал расследовательское издание "Проект", где, среди прочего, публиковались материалы о деятельности ЧВК Вагнера. В июле 2021 года Генпрокуратура РФ признала издание "Проект" "нежелательной организацией", а самого Баданина Минюст РФ внес в реестр иноагентов. После этого журналист покинул Россию, сейчас он работает старшим научным сотрудником в Стэнфордском университете в США.

Лейпцигская премия и ее лауреаты

Лейпцигская премия "За свободу и будущее СМИ" вручается ежегодно с 2001 года, ее денежный эквивалент равняется 10 тысячам евро. "Награда присуждается тем журналистам и СМИ, которые в своей работе привержены свободе прессы и свободе выражения мнений, из-за чего рискуют подвергнуться репрессиям и даже прямым посягательствам на жизнь и здоровье", - поясняется на сайте организаторов премии.

В 2021 году премию заочно вручили белорусским журналисткам Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, сотрудничавшим с телеканалом "Белсат" и приговоренным к двум годам колонии. В прошлом среди ее лауреатов была российская журналистка Анна Политковская, убитая 7 октября 2006 года - заказчики этого преступления так и не были найдены.

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