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Гарри Каспаров
Гарри КаспаровФото: Davor Puklavec/PIXSELL/picture alliance
СМИГермания

Гарри Каспаров удостоен немецкой Премии за свободу СМИ

Ольга Лебедева
50 мин. назад

Каспаров получит Премию за свободу СМИ как один из видных представителей "смелой демократической оппозиции в России", рискующих своей жизнью за будущее страны в мире, свободе и демократии.

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Бывший чемпион мира по шахматам, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, объявленный в РФ "иноагентом", стал лауреатом немецкой Премии за свободу СМИ 2023 года. Награда "посвящена смелой демократической оппозиции в России" и будет вручена Каспарову "за всех людей, которые отстаивают будущее России в мире, свободе и демократии, часто рискуя при этом своей жизнью", заявила в четверг, 20 апреля, присуждающая премию медиагруппа Weimer Media Group (WMG).

"Каспаров - один из самых видных активистов российской оппозиции, который рискует своей жизнью в борьбе за мир и демократию", - заявило жюри. Премия будет вручена 4 мая в баварском Гмунде-ам-Тегернзе.

Лауреаты 2022 года - Зеленский и Тихановская

Премией за свободу СМИ отмечаются общественные деятели, которые особенным образом привержены свободному выражению мнения, общественному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В 2023 году она присуждается уже в девятый раз. В 2022 году премия была первоначально присуждена президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и российской журналистке Марине Овсянниковой. После волны протестов Овсянникова была исключена из числа лауреатов.

В прошлые годы премией были удостоены, в частности, экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, экс-президент СССР Михаил Горбачев, князь Монако Альберт II, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также один из лидеров немецкой Свободной демократической партии (СвДП) министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner).

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