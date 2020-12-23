Шутдаун в Германии. Карнавала не будет - да здравствует карнавал! (фото)

Кельн • На календаре народных традиций в Германии - так называемый "бабий четверг". В этот день обычно начинается кульминационный период карнавального сезона. В Кельне, Дюссельдорфе, Майнце и многих других местах стартуют массовые уличные гуляния и шествия. Продолжается праздник вплоть до вторника следующей недели. Как это обычно - обычно! - происходит, смотрите здесь - Шутовской ликбез, или Как отмечают карнавал в Кельне.

"Бабий четверг" - 2021 в Кельне. Фотографии

Плакат в центре Кельна: "Следующий карнавал наступит. Кельн держится. Вместе". Также в городе установили большие светящиеся фигуры, которыми обычно обозначают маршрут главного шествия - в качестве символа, что карнавал - не забыт!

Плакат на одной из городских пивных: "В этом году - без карнавала" - "Маска вместо маскарада" - "Остаемся дома" - "Шутдаун" и так далее

На улицах и площадях, где во время карнавала обычно собирается больше всего публики, полиция заранее приготовила ограждения и предупредила о том, что будет строго следить за соблюдением требований городских властей Кельна и общих карантинных мер

Оставайтесь дома!

По понятным без дополнительных объяснений коронавирусным причинам в этом году никаких шествий, шутовских заседаний, гуляний и переполненных пивных не будет. Ряженых и шутов попросили остаться дома. Локдаун во время пандемии на пару дней превратится в "локдаун для шутов" (Jeck Down) - шутдаун. Организаторы карнавала на местах заранее приняли решение отменить все мероприятия. Кроме того, власти настоятельно рекомендовали всем в этом году сделать карнавальную паузу или отметить праздник какими-то альтернативными способами - например, в кругу семьи.

За красные носы и карнавальные костюмы на улицах, кончено, никого останавливать не станут, но будут строго следить за соблюдением запрета на употребление алкоголя в общественных местах, прекращать возможные вечеринки и образование групп людей на улицах. Несколько месяцев назад в день начала карнавального сезона - 11 ноября - особых проблем не возникало: жители карнавальных "столиц" выполнили требования властей.

Благотворительный концерт

Отмена карнавала для гуляющих - факт печальный, но не более того, чего нельзя сказать о людях, которые участвуют в организации и проведении праздника. Только в Кельне карнавал приносит городской экономике около 600 миллионов евро оборота за сезон. Чтобы как-то поддержать этих людей, оставшихся без работы, здесь организовали благотворительный марафон - трансляцию концерта звезд карнавальной индустрии развлечений. Но, конечно же, без публики в зале и с учетом всех профилактических мер. Зрителей трансляции призвали перевести на эти цели хотя бы часть денег, которые они обычно тратят во время карнавала на пиво, костюмы и развлечения.

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