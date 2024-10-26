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Кара-Мурза передаст деньги от "Пулитцера" семьям политзэков

Александра Иванова
26 октября 2024 г.

Денежная составляющая Пулитцеровской премии будет направлена в "Фонд 30 октября", помогающий родным политзаключенных в РФ, написал Кара-Мурза в Telegram.

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Публицист и бывший политзаключенный Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-МурзаФото: Florian Görner/DW

Денежная составляющая Пулитцеровской премии, присужденной российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе за его комментарии в газете The Washington Post о политической жизни в России, будет передана "Фонду 30 октября", поддерживающему семьи российских политзаключенных. Об этом сообщил сам Владимир Кара-Мурза в Telegram в пятницу, 25 октября.

Политик и публицист добавил, что посвящает свою премию всем журналистам, находящимся в заключении в РФ.

Пулитцеровская премия Владимира Кара-Мурзы

О том, что Владимир Кара-Мурза стал лауреатом Пулитцеровской премии, стало известно в мае. На тот момент он находился в заключении в российской колонии, будучи приговоренным к 25 годам за "госизмену", "сотрудничество с "нежелательной организацией" и распространение "фейков" о ВС РФ.

Престижная журналистская награда  была присуждена Кара-Мурзе за несколько публикаций в разделе "Мнения" в газете The Washington Post, вышедшие с января по октябрь 2023 года. Эти комментарии посвящены войне России против Украины, оппозиционеру Алексею Навальному, возможности политических перемен в России и другим актуальным темам.

1 августа Владимир Кара-Мурза был освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада. В начале сентября его принял в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). После этой встречи глава германского правительства заявил, что  восхищается силой и мужеством Кара-Мурзы и "его неустанным вкладом в дело демократического будущего России".

4 октября Владимир Кара-Мурза и его супруга Евгения были награждены в Вене премией фонда имени Бруно Крайского за заслуги в области прав человека.

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