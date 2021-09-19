 Кандидаты в канцлеры ФРГ от СДПГ и ″зеленых″ - за минимальную зарплату в 12 евро | Новости из Германии о Германии | DW | 19.09.2021

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Германия

Кандидаты в канцлеры ФРГ от СДПГ и "зеленых" - за минимальную зарплату в 12 евро

Олаф Шольц и Анналена Бербок в ходе предвыборных дебатов поддержали установление минимальной заработной платы на уровне в 12 евро. Консерватор Лашет - против подобных госгарантий.

Кандидаты в канцлеры Германии Олаф Шольц и Анналена Бербок в Потсдаме

Олаф Шольц и Анналена Бербок (фото из архива)

Кандидаты в канцлеры ФРГ от Социально-демократической партии Германии (СДПГ)  Олаф Шольц (Olaf Scholz) и от партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступили за введение минимальной заработной платы в размере двенадцати евро в час в ходе предвыборных дебатов с Армином Лашетом (Armin Laschet), представляющим правящий консервативный блок ХДС/ХСС. Выступления политиков показали в воскресенье, 19 сентября, германские частные телеканалы Sat1, ProSieben и Kabel 1.

Лашет подобные государственные гарантии отверг. Он полагает, что ответственность за установление такого порога должны нести стороны коллективных тарифных переговоров. По мнению консерватора, речь идет и о дифференцированном подходе в различных секторах. Так, в некоторых из них уже применяются более высокие ставки, добавил он.

Бербок и Шольц не исключили коалиции с Левой партией, Лашет - против

Бербок в свою очередь высказала мнение, что в дополнение к установленной законом минимальной заработной плате должно быть предусмотрено базовое пособие на ребенка. Шольц уточнил, что от доведения минимального показателя до 12 евро выиграют миллионы человек.

Кроме того, Бербок и Шольц исключили по итогам выборов 26 сентября коалицию с правопопулистской "Альтернативой для Германии", но не с Левой партией. Лашет не увидел возможности союза с обеими партиями.

Дебаты кандидатов в канцлеры ФРГ от социал-демократов, христианских демократов и "зеленых" называют "триэлью" - дуэлью с тремя участниками. 

Социал-демократы в ФРГ увеличили отрыв от консерваторов

Как свидетельствовали опубликованные 29 августа результаты опроса института Insa, за четыре недели до выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) укрепила лидерство в рейтингах и увеличила отрыв от главного соперника - консервативного блока, состоящего из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). На тот момент за социал-демократов были готовы проголосовать 24% избирателей, а консерваторы получили 21% голосов. Результат ХДС/ХСС, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), стал наиболее низким за всю историю проведения опросов Insa.

Кроме того, лидерство СДПГ впервые за многие годы выявили опросы общественно-правового телеканала ARD в сотрудничестве с институтом исследований общественного мнения Infratest dimap, а также института Forsa. Предвыборные опросы представляют собой лишь картину мнений на момент проведения исследования и не являются прогнозами результатов голосования.

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    Автор: Александра Елкина


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