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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите Совета Европы в Рейкьявике
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите Совета Европы в РейкьявикеФото: Alastair Grant/Getty Images
ПолитикаГермания

Олаф Шольц призвал не рушить мосты с "другой Россией"

Анастасия Аринушкина
9 мин. назад

Нужно поддерживать мосты с представителями "другой России", которая выступает против Путина, заявил канцлер ФРГ. Это нужно, чтобы сохранить возможность демократического мира для РФ после окончания войны, уверен он.

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На саммите Совета Европы канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за то, чтобы не рушить мосты с "другой Россией" - с той, что против президента Владимира Путина и его правительства. В какой-то момент война России против Украины закончится, заявил Шольц в начале саммита, в котором принимают участие более 30 глав государств и правительств из 46 стран-участниц. "Одно можно сказать наверняка - это не закончится победой путинского империализма", - заявил канцлер Германии.

По его словам, Украина будет получать поддержку, пока не удастся достичь справедливого мира. "И до тех пор мы, Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси и тем самым сохранять возможность демократического, мирного будущего для обеих стран, какой бы маловероятной она ни казалась нам сегодня", - подчеркнул Шольц. В то же время он призвал к последовательному наказанию за российские военные преступлений в Украине. Способствовать этому должен созданный в рамках саммита СЕ международный реестр убытков, причиненных Украине.

Главная тема саммита Совета Европы - агрессия России

Четвертый саммит лидеров 46 государств-членов Совета Европы (СЕ) начался 16 мая в столице Исландии Рейкьявике. Главная цель встречи - обсуждение ситуации, сложившейся на континенте в результате российской агрессии против Украины. В рамках саммита уже было объявлено о создании реестра убытков Украины от агрессии РФ, кроме того, Великобритания и Нидерланды договорились о создании коалиции по закупке F-16 для Киева.

В саммите принял участие по видеосвязи и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал страны Совета Европы поставить Украине дополнительные системы ПВО и ракеты. Стране необходимо укрепить свою противовоздушную оборону, в частности с помощью западных истребителей, подчеркнул Зеленский, напомнив, что в ночь на 16 мая украинская ПВО сбила 100 процентов ракет, выпущенных Россией.

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