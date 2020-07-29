 Калифорния из-за крупных лесных пожаров попросила о помощи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Калифорния из-за крупных лесных пожаров попросила о помощи

Из-за гигантских пожаров покинуть свои дома были вынуждены уже более 120 тысяч человек. Губернатор Калифорнии обратился с просьбой о помощи к Канаде, Австралии и ряду других штатов США.

Лесные пожары в Калифорнии

Американский штат Калифорния на фоне гигантских лесных пожаров обратился с просьбой о помощи извне. Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом попросил о содействии Канаду, Австралию, а также ряд других штатов США, сообщили американские СМИ вечером в пятницу, 21 августа.

В Калифорнии сейчас полыхают более 560 крупных пожаров на площади свыше 3000 квадратных километров. На борьбу с огнем мобилизовано более 12 тысяч пожарных.

Пожары на фоне пандемии

Жертвами стихи стали не менее пяти человек. Почти 120 тысячам жителей штата пришлось покинуть свои дома из-за надвигающегося огня. Они не смогут вернуться домой еще многие недели. Ситуацию усугубляет эпидемия коронавируса. Убежища переполнены, и многие не рискуют укрываться там.

Калифорния - один из штатов США, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. По последним официальным данным, здесь зарегистрированы более 650 тысяч случаев заражения, в том числе 12 тысяч – с летальным исходом.

Смотрите также:

  • Дым от горящих лесов в бассейне Амазонки

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    "Зеленые легкие" планеты в дыму и пламени

    Густой дым окутал значительную часть бассейна Амазонки. С высоты птичьего полета лучше всего становится ясно, какую драму являют собой пожары в тропических лесах Амазонии. Гигантские стены пламени пожирают лежащие на их пути громадные лесные массивы. Бесконечные клубы дыма свидетельствуют о продолжающейся экологической катастрофе: "зеленые легкие" нашей планеты охвачены огнем.

  • пожарные борются с огнем в лесах Амазонии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Пожарные самоотверженно борются с огнем

    Деревья быстро превращаются в обгорелые пни, а беспощадное пламя продолжает распространяться дальше. Тысячи пожарных, рискуя жизнью, пытаются его остановить. Видимо, их усилий уже недостаточно. Под давлением международного сообщества власти Бразилии решили направить для борьбы с лесными пожарами в Амазонии военных.

  • горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Десятки тысяч лесных пожаров с начала года

    Ситуация не терпит промедления: семь из 26 штатов Бразилии ввели чрезвычайное положение и попросили о помощи федеральное правительство. Статистика выглядит драматически: по информации Национального института космических исследований (INPI), с начала года в Бразилии зафиксировано более 75 000 лесных пожаров - на 84% больше, чем в 2018 году.

  • Крупный рогатый скот рядом с лесом, откуда идет дым

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Катастрофы, вызванные жизнедеятельностью человека

    К сожалению, сильные пожары для Бразилии вовсе не исключение. Они то и дело вспыхивают в период засух. Однако причины сокрушающего все на своем пути огня бывают вызваны и жизнедеятельностью человека. По данным экологов, ответственность за недавний рост масштабов пожаров несут фермеры. Выжигая леса, они хотят получить земли под пастбища для крупного рогатого скота.

  • Пожар на обочине автомагистрали, по которой проезжает машина

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Инфраструктура в опасности

    Пожары в Бразилии представляют собой угрозу не только для отдаленных лесных регионов. Насколько близко они могут подойти к жилым зонам, показывает это фото, сделанное вблизи города Куиаба на юго-востоке страны. На обочине автомагистрали, связывающей столицу штата Мату-Гросу с соседней Боливией, огонь пылает в угрожающей близости от проезжающих мимо машин.

  • Демонстрация против президента Болсонару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Протесты против президента Болсонару

    Во многих регионах Бразилии тем временем формируется противостояние курсу центральных властей. Прежде всего это касается экологической политики президента Жаира Болсонару, превратившегося в главный раздражающий фактор для демонстрантов. Он неоднократно заявлял, что выступает за экономическое освоение бассейна Амазонки. За нерешительную реакцию на лесные пожары Болсонару критиковали по всему миру.

  • Президенты Франции и Бразилии Макрон и Болсанару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Макрон против Болсанару

    Особо отличился в этом смысле президент Франции. Эмманюэль Макрон даже пригрозил заблокировать торговое соглашение ЕС с союзом Меркосур (куда входит Бразилия), мотивируя это тем, что бразильский президент Болсонару "солгал" и не намерен выполнять взятых на себя обязательств по защите климата. По мнению Макрона, власти страны не предпринимают достаточно усилий по сохранению дождевых лесов Амазонии.

  • Горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии

    Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.

  • Горящий лес в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи

    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


Смотреть видео 04:55

Чернобыль в огне: что сгорело в зоне отчуждения и спаслись ли животные? (24.04.2020)

Контекст

В Сибири - не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом

Аномальная погода вызвана изменением воздушных потоков над Россией, предупреждает немецкий физик Андерс Леверман. Он призывает россиян включиться в борьбу против глобального потепления.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"  

Помоги, или Как работают спасатели в России. Европа в фокусе  

Также по теме

Symbolbild COVID-19 Impfstoff

Хроника пандемии: Россия может первой в мире получить сертифицированную вакцину 29.07.2020

За время пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 16,8 млн человек во всем мире, более 663 тысяч скончались. Выздоровели свыше 10,4 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 29 июля.

Schweden Flagge

Хроника пандемии: МИД Германии отменил предостережение от поездок в Швецию 14.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 13 млн человек, свыше 577 тысяч скончались. Выздоровели более 7,7 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 14 июля.

USA | Coronavirus | Kansas | Mann mit Mundnasenschutzmaske

Хроника пандемии: в США - почти 65 тысяч новых инфицированных 09.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 12 млн человек, свыше 550 тысяч скончались. Выздоровели более 6,9 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 9 июля.

Реклама

Самые читаемые

Что будет после протестов? Эксперты о шансе Колесниковой и уходе Лукашенко  

Протесты в Беларуси: Тихановская не выдвинется в президенты в случае новых выборов  

Самолет с Навальным вылетел в Берлин  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно