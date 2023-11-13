Какова позиция Китая в войне между Израилем и ХАМАС?

КНР говорит, что занимает нейтральную позицию в палестино-израильском конфликте, осуждает насилие с обеих сторон и хочет выступить посредником между Израилем и ХАМАС. Насколько это реально - у DW.

На берегу реки Хуанпу в финансовой столице Китая Шанхае стоит отель Peace Hotel - высокое здание с зеленой крышей в форме пирамиды, откуда открывается прекрасный вид. В отеле останавливались такие высокие гости, как президенты США Рональд Рейган и Билл Клинтон, а также такие знаменитости, как Чарли Чаплин и Бернард Шоу.

Менее известно, что отель, построенный еврейским бизнесменом Виктором Сассуном в 1929 году, до 1949 года называлось Cathay Hotel. В течение нескольких лет это было самое высокое здание в городе. Сассун переехал в Шанхай в 1920-х годах и создал там свою бизнес-империю. Во время Второй мировой войны он поддержал строительство поселения площадью около 2,5 квадратных километров, где нашли защиту около 20 тысяч европейских евреев, спасавшихся от нацистских преследований.

Peace Hotel в Шанхае - высокое здание (слева) с зеленой крышей Фото: Xu Ruikang/HPIC/dpa/picture-alliance

Но после захвата власти в Китае коммунистами большинство евреев покинули Шанхай. Виктор Сассун был вынужден продать свои компании китайской Компартии за бесценок. Случай Сассуном показывает, как китайские коммунисты относились к евреям, а затем и к молодому государству Израиль - с предубеждением.

Торговля - основа связей Китая с Израилем

Во время холодной войны Китай всегда заявлял о солидарности со своими арабскими союзниками и часто голосовал против Израиля в Организации Объединенных Наций. Более того, только в 1992 году Китай и Израиль официально установили дипломатические отношения. С момента установления дипотношений Китай рассматривает Израиль прежде всего как торгового партнера. В этом году двусторонний товарооборот уже составил около 22 миллиардов долларов.

Биньямин Нетаньяху, 30 октября 2023 года Фото: imago images/Xinhua

В октябре 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен был посетить Китай, и на повестке дня стоял вопрос о заключении соглашения о свободной торговле между сторонами. Однако поездка была отложена из-за нападения на Израиль группировки ХАМАС, признанной в ЕС, США, Германии и большинстве стран Запада террористической организацией.

Официальные соглашения и заявления, касающиеся отношений между КНР и Израилем, посвящены в основном экономике и торговле. В них редко упоминается конфликт на Ближнем Востоке. Например, по итогам последнего визита Нетаньяху в Пекин в 2017 году сообщалось лишь о том, что Китай хочет способствовать развитию совместных с Израилем инновационных разработок и поддержке высокотехнологичных стартапов.

Израиль для Китая, прежде всего, - союзник США

Китай всегда рассматривает Израиль сквозь призму его связей с Соединенными Штатами Америки - главным геополитическим соперником Пекина. "Израиль - устойчивая демократия, прочно опирающаяся на союз с США, - отмечает в интервью DW Эберхард Зандшнайдер (Eberhard Sandschneider), политолог и партнер консалтинговой фирмы Berlin Global Advisors. - Поэтому с точки зрения Китая Израиль геополитически не входит в число сторонников плана по укреплению антизападного альянса, который сейчас разрабатывает Китай".

Китай всегда рассматривает Израиль сквозь призму его связей с Соединенными Штатами Америки Фото: Liu Hung Chin/Zoonar/picture alliance

С начала ноября к КНР перешло председательство в Совете Безопасности ООН. Вскоре после этого постоянный представитель Пекина при ООН Чжан Цзюнь заявил: "Китай торжественно призывает некую крупную страну, имеющую особое влияние на заинтересованные стороны, отбросить свои эгоистические интересы и геополитические соображения и приложить все усилия для прекращения войны и восстановления мира". Чжан в данном случае, разумеется, имел в виду США, которые он косвенно обвинил в заинтересованности в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке.

Критические высказывания в адрес Израиля и "невежественных глупцов"

Антизападные настроения находят отражение и на китайских интернет-форумах, дискуссии на которых тщательно отслеживаются местными цензорами. Военные действия в Газе воспринимаются многими пользователями как "терроризирование более слабого мусульманского народа явно превосходящим его еврейским народом". Этот расистский стереотип, похоже, широко распространен в китайских соцсетях.

Пользователи Weibo, самой популярной платформы в КНР, знают, что правительство Германии "непоколебимо" стоит на стороне Израиля. В ответ на странице немецкого посольства можно найти сотни антисемитских комментариев. "Агрессоры!", - пишет один из пользователей с ником "Hi, niger ager". И продолжает: "Нацисты в Германии и Израиле объединились и вместе выступают против человечества".

Фото: Weibo/Deutsche Botschaft in China

Ответ немецкой дипмиссии на это и подобные сообщения был однозначным и предельно прямым: "Довольно глупо называть нацистами всех людей без разбора. Тот, кто комбинирует флаг Израиля со свастикой на своей фотографии, - либо невежественный глупец, либо беспринципный подлец. Мы блокируем такие аккаунты".

Китай поддерживает связи с ПНА, но не с ХАМАС

По утверждению властей в Пекине, Китай занимает нейтральную позицию в палестино-израильском конфликте. Тем не менее КНР подвергает критике Израиль. Китайский министр иностранных дел Ван И назвал военные действия Израиля в Газе "непропорциональными" и заявил, что страна значительно превысила пределы самообороны. Жители Газы не должны подвергаться коллективному наказанию, подчеркнул Ван.

Председатель КНР Си Цзиньпин и глава ПНА Махмуд Аббас, 14 июня 2023 года Фото: Jade Gao//AFP/AP/picture alliance

В Совете Безопасности ООН китайский представитель указал, что Пекин хотел бы учесть законные интересы безопасности обеих воюющих сторон и восстановить мир. КНР не имеет регулярных контактов с исламистской террористической организацией ХАМАС, контролирующей сектор Газа. Однако Китай поддерживает связи с руководством Палестинской национальной автономии (ПНА) и даже подписал с ним в 2023 году соглашение о стратегическом партнерстве.

По итогам переговоров, которые провели в июне председатель КНР Си Цзиньпин и глава ПНА Махмуд Аббас, в совместном коммюнике подчеркивалось, что "Китай поддерживает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме".

Палестинцы молчат по поводу нарушения прав человека в Синьцзяне

В ответ руководство ПНА обязалось следовать "политике одного Китая" и переняло нарратив китайской стороны по поводу ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) с преобладанием мусульманского населения, подчеркивая, что происходящее там "связано не с вопросами прав человека, а с борьбой с терроризмом, радикализацией и сепаратизмом". Между тем ООН осуждает "серьезные нарушения прав человека" и усматривает возможные "преступления против человечности" в Синьцзяне.

Китай и ранее поддерживал тесные связи с палестинцами, напоминает политолог Зандшнайдер, добавляя, что поддержка национально-освободительных движений "всегда была частью самовосприия китайской внешней политики" - при условии, что речь не идет о Тайване и Синьцзяне.

Поэтому сегодня, полагает политолог, Пекин ищет сторонников в арабском мире, которые бы не осуждали его репрессии против уйгуров - если Китай потеряет поддержку в арабском мире, то сепаратистские силы в Синьцзяне могут получить большую поддержку со стороны мусульманских стран. А любое восстание этнических меньшинств было бы наихудшим сценарием для руководства КНР, для которого единство страны является главным приоритетом.

Китай как международный посредник

С 2019 года у Китая есть спецпосланник по Ближнему Востоку, в сферу деятельности которого входит активизация мирного процесса между израильтянами и палестинцами. Занимающий ныне этот пост Чжай Цзюнь после начала войны в Газе уже провел целый ряд консультаций. Он заявил, что Пекин твердо стоит на стороне мира и видит причины конфликта в недостаточной "защите легитимных национальных прав палестинского народа" - и теперь Китай вместе с Россией работают вместе над деэскалацией конфликта.

Главы МИД Ирана, Китая и Саудовской Аравии Амир-Абдоллахиан, Цинь Ган и Фейсал бин Фархан, 6 апреля 2023 года, Пекин Фото: Iranian Foreign Ministry/AFP

Акцент на близость с Россией носит закономерный характер. Эберхард Зандшнайдер считает, что в последние годы Пекин последовательно усиливает сотрудничество со странами, не относящимися к Западу, и играет все более активную роль на международной арене. "В последние десятилетия Китай не проявлял активности относительно ближневосточного конфликта. Но теперь мы видим попытки позиционировать себя как посредника - также, как например было сделано в конфликте Саудовской Аравии и Ирана", - говорит политолог.

В апреле 2023 года при поддержке Китая обе эти страны совершили первые шаги к нормализации отношений, а Пекин получил дополнительные очки как влиятельный посредник. Впрочем, в ближневосточном конфликте повторить этот успех вряд ли удастся, предупреждает Зандшнайдер: "В данном конкретном случае между Израилем и ХАМАС доверие к Китаю весьма ограничено".

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