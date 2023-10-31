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В ООН призвали расширить гуманитарную помощь сектору Газа

Даниил Сотников
31 октября 2023 г.

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам заявил, что текущие объемы помощи не могут удовлетворить "беспрецедентные потребности".

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Гуманитарная помощь в секторе Газа
Гуманитарная помощь в секторе ГазаФото: Ashraf Amra/Anadolu Agency/picture alliance

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР - UNRWA) Филипп Лазарини в понедельник, 30 октября, призвал расширить поток гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы удовлетворить "беспрецедентные гуманитарные потребности".

"Существующая система, которая позволяет доставлять помощь в Газу, обречена на провал, если не будет политической воли, чтобы сделать поток помощи значимым и удовлетворить беспрецедентные гуманитарные потребности", - заявил Лазарини на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, с жителями сектора Газа "не обращаются, как с другими мирными жителями". "У них такое ощущение, что мир приравнивает их всех к ХАМАС. Это опасно. И мы слишком хорошо знаем это по предыдущим конфликтам и кризисам. Все население дегуманизируется", - подчеркнул глава БАПОР. Происходящее в секторе он назвал "коллективным наказанием" палестинцев, заявив, что 70 процентов убитых - это женщины и дети.

Нехватка топлива влияет на подачу воды

По данным ООН, острая нехватка топлива в секторе Газа уже влияет на водоснабжение населения. "Только одна опреснительная установка работает всего на пять процентов мощности, в то время как все шесть водоочистных сооружений в секторе Газа в настоящее время не работают из-за нехватки топлива и электроэнергии", - заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Глава ЮНИСЕФ вновь призвала Совет Безопасности немедленно принять резолюцию, напоминающую сторонам об их обязательствах и призывающую к прекращению огня для беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что пока жители Газы сталкиваются с дефицитом еды и воды, террористическое движение ХАМАС обладает запасами продовольствия и сотнями тысяч литров топлива, которых хватит на три-четыре месяца боевых действий.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС и готовится к наземной операции.

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Самый мощный обстрел Газы и наземная операция

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