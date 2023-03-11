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Советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али ШамханиФото: CHINA DAILY via REUTERS
ПолитикаИран

Иран и Саудовская Аравия решили нормализовать отношения

Дмитрий Вачедин
25 мин. назад

Семь лет назад Саудовская Аравия и Иран разорвали дипломатические связи. Теперь они договорились нормализовать отношения - при посредничестве Си Цзиньпина.

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Иран и Саудовская Аравия после семилетнего перерыва договорились возобновить дипломатические связи. Соглашение подписали в пятницу, 10 марта, в Пекине представители Ирана, Саудовской Аравии и КНР. В качестве первого шага к примирению запланирована встреча министров иностранных дел, сообщили государственные агентства IRNA и SPA.

Тегеран и Эр-Рияд договорились устранить разногласия в их диалоге и в течение двух месяцев открыть соответствующие дипломатические представительства. Помимо председателя КНР Си Цзиньпина, посредниками на переговорах, длившихся несколько лет, выступили Оман и Ирак. Консультации между обеими странами возобновились в 2021 году в Ираке.

Пекин и Вашингтон приветствовали соглашение

Официальные лица КНР и США приветствовали новости о нормализации. "Это в наших интересах", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, США поддержат любой шаг, способствующий уменьшению напряженности в регионе.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном испортились в марте 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала на территории Йемена военную операцию против хуситов, исповедующих шиизм. В январе 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном, после того как ее посольство в Тегеране подверглось нападению толпы протестующих.

Смотрите также:

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном

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