Какое украинское кино покажут на Берлинале-2024

В программах 74-го кинофестиваля Берлинале представлены игровой фильм "Редакция", документальные ленты "Мирные люди" и "Немного чужая", а также короткометражка "Обида" американского режиссера родом из Украины.

Украина не находится в центре внимания киноматографистов на 74-м международном кинофестивале Берлинале, как это было в прошлом году. Тогда по приглашению его руководителей Мариэтте Риссенбек и Карло Шатриана на открытии фестиваля по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, а украинские фильмы были представлены во всех секциях. Тем не менее, внимание охваченной войной стране организаторы Берлинале уделили и на этот раз.

В этом году на кинофестивале в Берлине состоятся мировые премьеры четырех картин: в секции Forum будет показан полнометражный игровой фильм Романа Бондарчука "Редакция" ("The Editorial Office") и документальная работа Оксаны Карпович "Мирные люди" ("Intercepted"). В категории Panorama Dokumente можно будет увидеть документальный фильм Светланы Лищинской "Немного чужая" ("A Bit of Stranger"). А в конкурсе Generation 14plus, где участвуют фильмы для подростков и о подростках, будет показана короткометражка "Обида" ("Resentment") Глеба Осатинского - американского режиссера родом из Украины.

"Редакция" ("The Editorial Office")

Картину "Редакция" артдиректор фестиваля Docudays Роман Бондарчук снимал в Херсоне и Херсонской области - в частности, Алешковских песках, которые сейчас находятся в оккупации. Съемки были завершены за несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину. Главный герой фильма, молодой биолог Юра, ищет степного сурка - редкий вид, который занесен в Красную книгу Украины и которого якобы видели местные жители. В ходе поисков Юра случайно становится свидетелем поджога леса, фотографирует поджигателей, несет снимки в местную газету - и внезапно оказывается в центре мира фейковых новостей и коррупционных схем.

Кадр из фильма "Редакция" Фото: Moon Man filmproduction

Работа над фильмом после завершения съемок проходила после того, как юг Украины был захвачен российскими войсками. Некоторые места, где проходили съемки, до сих пор находятся в оккупации, какая-то часть из них полностью разрушена, так что картина стала и напоминанием о них.

Главную роль сыграл уроженец Херсона, журналист Дмитрий Багненко. Фильм "Редакция" стал его актерским дебютом. В настоящее время Дмитрий служит в рядах ВСУ. На фронте воюют и другие члены съемочной группы. Режиссер монтажа Виктор Онисько погиб в декабре 2022 года, а исполнитель одной из ролей Василий Кухарский - в декабре 2023 года.

"Мирные люди" ("Intercepted")

Что движет людьми, которые приезжают в чужую страну, чтобы начать там войну? Ответ на этот вопрос ищет режиссер фильма "Мирные люди" Оксана Карпович. Кадры разрушений в украинских городах и селах после освобождения от российских оккупантов чередуются с телефонными разговорами российских солдат со своими родными.

В этих разговорах, которые украинские спецслужбы перехватили в 2022 году, военнослужащие РФ признаются в убийствах, изнасилованиях и пытках мирных жителей, а реакцией на их преступления становится не ужас, а слова одобрения. Снятые в фильме жители Украины, которые вернулись в свои дома и снова пытаются наладить жизнь, противостоят нормализации ужаса и оправданию ненависти, распространяемым российской пропагандой.

Кадр из фильма "Мирные люди" Фото: Christopher Nunn

"Немного чужая" ("A Bit of Stranger")

Русскоязычная уроженка Мариуполя Светлана Лищинская в фильме "Немного чужая" на примере четырех поколений женщин в своей семье попыталась проанализировать тему потери национального самосознания в результате советско-российской национальной политики.

Полномасштабное вторжение России в Украину разрушает российскую часть их идентичности и лишает их дома. Дочь Светланы с ребенком бежит в Лондон, где переживает экзистенциальный кризис. Мать Светланы безболезненно расстается с советским прошлым. А сама Светлана "исследует колонизированную часть своего сознания", говорится в описании фильма.

Кадр из фильма "Немного чужая" Фото: Berlinale

"Обида" ("Resentment")

В центре сюжета - 17-летний подросток Яша, который переживает враждебное отношение к себе со стороны учителей в школе и бунтует против родителей и системы. Его личные переживания становятся отображением глобальной смены эпох, проходящей в Украине в начале 1990-х годов.

Режиссер картины Глеб Осатинский родился в Харькове, а в 1994 году переехал в Соединенные Штаты, где работал финансовым аналитиком. С конца 2000-х годов Осатинский снимает короткометражные фильмы, в основном посвященные проблемам мигрантов из стран бывшего СССР в США.

Кадр из фильма "Обида" Фото: Vytautas Katkus

Фильмы украинских режиссеров - в Berlinale Co-Production Market

Будущие фильмы украинских режиссеров Антонио Лукича и Катерины Горностай прошли отбор для участия в рынке ко-продукции фестиваля в Берлине. Berlinale Co-Production Market - одна из крупнейших международных площадок для поиска международных партнеров для совместного производства. Главная героиня картины Антонио Лукича "Девушка, которая кричит" ("Screaming Girl") после начала полномасштабного вторжения России в Украину оказывается в Ирландии и пытается там воплотить в жизнь свою мечту и стать актрисой.

Работа Екатерины Горностай "Антоновка" - это трагикомедия о "молодой и влюбленной" паре, Авроре и Дарко, которые после окончания войны решают жить вместе - и переезжают в комнату в доме дедушки Авроры, ставшего свидетелем оккупации села и пережившего инсульт.

Фестиваль продлится с 15 по 25 февраля, в общей сложности на нем покажут 233 кинокартины. В главной конкурсной программе участвуют 20 фильмов. Жюри фестиваля впервые возглавляет темнокожая актриса - звезда фильмов "12 лет рабства" и "Черная пантера" Лупита Нионго. В составе жюри в этом году - украинская писательница Оксана Забужко. Победителей объявят 24 февраля.

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