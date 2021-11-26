Как в Германии борются с поддельными документами о вакцинации

На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей.

Цифровой сертификат о вакцинации в мобильном приложении смартфона

По данным аптекарей, подобное происходит по всей стране. Чаще всего немцы именно в аптеках получают цифровой сертификат о вакцинации, который сейчас нужен практически везде: для походов по магазинам за рождественскими подарками, посещения концерта, ресторана, сауны или рождественского базара. Получить такой сертификат можно также у врача или в центре вакцинации, где была сделана прививка, однако те, кто не привит и раздобыл поддельный документ о вакцинации, неизбежно пытаются получить сертификат в аптеке.

Введение правила 2G обострило ситуацию

Гёран Доннер (Göran Donner) владеет аптекой в регионе с самым низким уровнем вакцинации в Германии – городке Диппольдисвальде на юге Саксонии в Восточной Германии. Полностью привиты от коронавируса здесь всего около 52 процентов населения, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет около 70 процентов.

Низкий показатель вакцинации означает, что в этом регионе живет большее количество людей, которые теоретически могут попытаться заполучить фиктивные документы о прививке, чтобы полноценно участвовать в общественной жизни. Доннеру и его сотрудникам каждую неделю по нескольку раз приходится сталкиваться с этой проблемой: то в документе указан недействительный серийный номер вакцины, то стоит дата вакцинации, когда она была еще недоступна для большинства людей в Германии.

Мужчина получает в аптеке сертификат о вакцинации от коронавируса

Доннер является зампредседателя объединения аптекарей Саксонии, поэтому знаком с ситуацией во всей федеральной земле. По его словам, в объединение каждый день приходят сообщения о случаях обмана. Ситуация обострилась после введения в ноябре так называемого правила 2G, при котором обязательно предоставление справки о выздоровлении от COVID-19, либо о прохождении полной вакцинации при посещении общественных мероприятий и многих магазинов.

За подделку документов о вакцинации грозит до пяти лет тюрьмы

В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.

До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.

В Германии нет реестра привитых от коронавируса

По мнению аптекаря Зильке Вальтер (Silke Walter) из Ганновера, подделки в последние пару месяцев становятся качественнее: преступники используют настоящие наклейки с серийным номером вакцины, вакцинные паспорта выглядят лучше, снабжены штампами и подписями.

Сотрудникам аптек все труднее отличить настоящие вакцинные паспорта от поддельных

Поэтому сотрудникам аптек все труднее отличить их от настоящих. Выходом из ситуации, как считает Вальтер, мог бы стать размещенный в интернете реестр всех привитых людей в Германии, по которому можно было бы легко проверить подлинность документа о вакцинации. Однако такого реестра нет из-за закона о защите личных данных. У Института имени Роберта Коха до сих пор нет данных о всех людях, привившихся от коронавируса.

Однако на горизонте появляется новая проблема. Фальсификаторы вместо бумажных документов о вакцинации, которые могут не пройти проверку в аптеке, начинают подделывать цифровые QR-коды, которые сразу можно прикрепить к специальному мобильному приложению. Они дают прямой доступ к участию в общественной жизни.

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