 Как в Германии борются с поддельными документами о вакцинации | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.12.2021

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Германия

Как в Германии борются с поддельными документами о вакцинации

С тех пор как для посещения общественных мероприятий и большинства магазинов в Германии требуют предъявить сертификат о вакцинации, расцвела торговля подделками. Почему так трудно с ними бороться - в материале DW.

Вывеска на входе в аптеку: Здесь выдают цифровой сертификат о вакцинации

Вывеска на входе в аптеку: "Здесь выдают цифровой сертификат о вакцинации"

На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей.

Цифровой сертификат о вакцинации в мобильном приложении смартфона

Цифровой сертификат о вакцинации в мобильном приложении смартфона

По данным аптекарей, подобное происходит по всей стране. Чаще всего немцы именно в аптеках получают цифровой сертификат о вакцинации, который сейчас нужен практически везде: для походов по магазинам за рождественскими подарками, посещения концерта, ресторана, сауны или рождественского базара. Получить такой сертификат можно также у врача или в центре вакцинации, где была сделана прививка, однако те, кто не привит и раздобыл поддельный документ о вакцинации, неизбежно пытаются получить сертификат в аптеке.

Введение правила 2G обострило ситуацию

Гёран Доннер (Göran Donner) владеет аптекой в регионе с самым низким уровнем вакцинации в Германии – городке Диппольдисвальде на юге Саксонии в Восточной Германии. Полностью привиты от коронавируса здесь всего около 52 процентов населения, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет около 70 процентов.

Низкий показатель вакцинации означает, что в этом регионе живет большее количество людей, которые теоретически могут попытаться заполучить фиктивные документы о прививке, чтобы полноценно участвовать в общественной жизни. Доннеру и его сотрудникам каждую неделю по нескольку раз приходится сталкиваться с этой проблемой: то в документе указан недействительный серийный номер вакцины, то стоит дата вакцинации, когда она была еще недоступна для большинства людей в Германии.

Мужчина получает в аптеке сертификат о вакцинации от коронавируса

Мужчина получает в аптеке сертификат о вакцинации от коронавируса

Доннер является зампредседателя объединения аптекарей Саксонии, поэтому знаком с ситуацией во всей федеральной земле. По его словам, в объединение каждый день приходят сообщения о случаях обмана. Ситуация обострилась после введения в ноябре так называемого правила 2G, при котором обязательно предоставление справки о выздоровлении от COVID-19, либо о прохождении полной вакцинации при посещении общественных мероприятий и многих магазинов.

За подделку документов о вакцинации грозит до пяти лет тюрьмы

В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.

До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.

В Германии нет реестра привитых от коронавируса

По мнению аптекаря Зильке Вальтер (Silke Walter) из Ганновера, подделки в последние пару месяцев становятся качественнее: преступники используют настоящие наклейки с серийным номером вакцины, вакцинные паспорта выглядят лучше, снабжены штампами и подписями.

Сотрудникам аптек все труднее отличить настоящие вакцинные паспорта от поддельных

Сотрудникам аптек все труднее отличить настоящие вакцинные паспорта от поддельных

Поэтому сотрудникам аптек все труднее отличить их от настоящих. Выходом из ситуации, как считает Вальтер, мог бы стать размещенный в интернете реестр всех привитых людей в Германии, по которому можно было бы легко проверить подлинность документа о вакцинации. Однако такого реестра нет из-за закона о защите личных данных. У Института имени Роберта Коха до сих пор нет данных о всех людях, привившихся от коронавируса.

Однако на горизонте появляется новая проблема. Фальсификаторы вместо бумажных документов о вакцинации, которые могут не пройти проверку в аптеке, начинают подделывать цифровые QR-коды, которые сразу можно прикрепить к специальному мобильному приложению. Они дают прямой доступ к участию в общественной жизни.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


 

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