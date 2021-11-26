В Германии расследуют более 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации

В Германии расследуют не менее чем 3100 случаев предполагаемой подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил немецкий еженедельник Wirtschaftswoche, опросивший ведомства по уголовным делам всех 16 федеральных земель.

Как выяснили журналисты, в одной только Баварии ведется около 900 расследований предполагаемых случаев подделки прививочных сертификатов. Прокуратура в Кельне сообщила о 70 таких делах, заведенных в текущем году. При этом земельные ведомства полагают, что значительное число фальсифицированных документов о вакцинации остается вне поля зрения правоохранительных органов.

По данным издания, федеральное ведомство по уголовным делам наблюдает повышенный спрос на поддельные прививочные сертификаты "в различных мессенджерах". В частности, в земле Саксония-Анхальт число предполагаемых случаев подобных правонарушений с мая увеличилось примерно втрое. В Баварии только в октябре сотрудники аптек, действовавшие в даркнете под псевдонимами, продали около 500 поддельных QR-кодов для цифровых сертификатов о вакцинации за 350 евро каждый, указывается далее.

Более 1000 дел о предъявлении поддельных прививочных паспортов в аптеках

Между тем Немецкое объединение аптекарей предполагает, что по всей Германии расследуют "четырехзначное число дел" о поддельных желтых паспортах вакцинации с наклейками о прививке от COVID-19, которые были предъявлены в аптеках для получения цифровых ковид-сертификатов.

До сих пор граждан с поддельными паспортами вакцинации не привлекали к уголовной ответственности, если они использовали фальшивые документы в аптеках или ресторанах, а не в государственных ведомствах или страховых компаниях. Однако теперь данный пробел в законодательстве устранен, и за подделку, выдачу и использование подложных документов о здоровье предусмотрено лишения свободы сроком до двух лет, в отдельных случаях - до пяти лет.

Цифровые COVID-сертификаты

С 1 июля в 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии действуют цифровые COVID-сертификаты. Они делятся на три вида - подтверждающие вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2, отрицательный тест на наличие возбудителя инфекции или выздоровление после перенесенной болезни. Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому ковид-сертификату ЕС. Кроме того, в августе ЕС признал украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19.

В ноябре также стало известно, что ЕС призвал Россию расследовать случаи предполагаемой торговли европейскими COVID-сертификатами на русскоязычных площадках в даркнете. РБК со ссылкой на российскую IT-компанию "Лаборатория Касперского" сообщило о продаже в теневом сегменте интернета европейских сертификатов вакцинации. В объявлениях на русском и английском языках мошенники обещают внести сведения о клиенте в европейскую базу данных и присвоить ему европейский QR-код о пройденной вакцинации, потенциальным клиентам предлагают выбрать страну вакцинации (одно из государств Восточной Европы) и препарат (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna). Средняя стоимость таких услуг составляет 300 долларов США.

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