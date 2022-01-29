Как история Навального связана с войной в Украине

В среду, 4 мая, в Мюнхене открывается 37-й по счету DOK.fest - крупнейший в Германии фестиваль документального кино. На сей раз в нем участвуют 124 фильма из 55 стран.
Откроется известный международный кинофорум картиной "Навальный" (2022) канадского документалиста Дэниэла Роэра. Как считают организаторы, это "важный фильм в нужное время". "Ситуация, в которой оказалась политическая оппозиция в России, с вторжением в Украину стала еще более опасной", - говорит руководитель фестиваля Даниэль Шпонзель (Daniel Sponsel). "С Алексеем Навальным у Путина появился непредсказуемый и сильный противник, который готов поставить на карту все, и свои политические стратегии, и даже собственную жизнь".
"Новичок", Charité, Шварцвальд
Документалист Дэниэл Роэр сопровождает оппозиционера в драматический период его жизни: после покушения российских спецслужб до возвращения в Москву и ареста. "Мы видим умного, но в то же время непрозрачного политика, добившегося успеха своими силами, политика, который находится между семейной идиллией и угрозой смерти. Этот фильм позволяет прикоснуться к отрезку мировой истории и приводит свидетельства того, какими жестокими средствами Путин отстаивает свою власть в России", - рассказывает Даниэль Шпонзель.
Кадр из фильма "Навальный" (2022)
Картина начинается скрытой съемкой в самолете, где Алексей Навальный должен был быть убит нервно-паралитическим веществом "Новичок". Зрители становятся свидетелями того, как супруга оппозиционера борется за его жизнь в российской больнице, как Навального спасают в берлинской клинике Charité и как он восстанавливает силы в Шварцвальде.
Пребывание политика в горном массиве на юго-западе Германии занимает в фильме центральное место. Именно здесь Навальному вместе с семьей, командой и болгарским журналистом Христо Грозевым удается раскрыть покушение.
Кадр из фильма "Навальный" (2022)
Премьера фильма состоялась в начале года на американском фестивале Sundance. "Навальный" получил приз зрительских симпатий и победил в категории Festival Favorite Award. В Германии премьера состоится 4 мая в рамках DOK.fest.
История приюта и будни военнослужащих в Украине
Часть программы мюнхенского кинофестиваля посвящена войне в Украине и ее предыстории. Фильм "Дом из щепок" (2022) датского режиссера Симона Леренг Вильмонта рассказывает историю приюта в Лисичанске, одна из социальных работниц которого пытается вернуть детям надежду.
Короткометражка "Дни Донбасса" (2021) немецкого режиссера Филиппа Шеффера (Philipp Schaeffer) - это краткий портрет молодого мужчины, который приехал на год в Украину, чтобы учить жонглированию детей, пострадавших от войны. Окруженный окопами, он обнаруживает, что благодаря теплу людей здесь он чувствует себя лучше, чем в Чехии, где жил до этого.
Фильм "Раздвигая границы" ("Pushung Boundaries", 2021) швейцарской украинки Леси Кордонец служит еще одним подтверждением тому, что спорт и политика неотделимы. После аннексии Россией Крыма в 2014 году паралимпийская сборная Украины в одночасье лишилась нового тренировочного центра. Для пяти спортсменов и одного непоколебимого функционера путь к медали в Рио-де-Жанейро только начинается.
Картина "Траншеи" (2021) французского журналиста и режиссера Лупа Бюро позволяет зрителю пережить "последний конфликт на европейской земле" и то, как он сказывается на украинских военнослужащих на фронте в Донбассе. На черно-белых кадрах показаны их будни в окопах.
"Навальный" как предыстория войны в Украине
Картину "Навальный" руководители фестиваля Даниэль Шпонзель и Адель Кохут (Adele Kohout) тоже относят к предыстории войны в Украине. По их словам, она дает понять: "наши ожидания о том, что в России после распада советской системы сформируются стабильные демократические структуры, не оправдались". "Жестокая действительность следует за длинной тенью прошлого, которую мы так долго не хотели видеть. Первые жертвы любой войны - правда и человечность. Фильмы из Украины и о ней в нашей программе ярко свидетельствуют, как от этого страдают самые слабые члены общества", - отмечают организаторы кинофорума.
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Автор: Александра Иванова