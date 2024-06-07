Как белорусов проверяют на полиграфе

Силовики проходят опрос на детекторе лжи не только, когда поступают на службу, но и когда возвращаются из отпуска.

В Беларуси расширили перечень сотрудников, которых будут опрашивать на полиграфе - теперь процедура обязательна и для работников прокуратуры. Юристы рассказали DW, кого еще отправляют на детектор лжи, можно ли отказаться и почему суды неохотно принимают такое доказательство.

Что спрашивают у силовиков на полиграфе?

Генеральная прокуратура Беларуси утвердила инструкцию, согласно которой сотрудников прокуратуры могут отправлять на полиграф. В ведомстве засекретили пять из шести причин, по которым могут проводить опрос. Известно лишь, что так будут проверять желающих поступить на службу.

Ранее использование полиграфа закрепили для желающих работать в других силовых органах: МВД, в том числе на службе во внутренних войсках, КГБ, Следственном комитете, Комитете госконтроля, Госпогранкомитете, Госкомитете судебных экспертиз.

Проверяют как сотрудников "в погонах", так и гражданских специалистов. Цель - отсеять кандидатов, которые не пригодны к службе, по мнению ведомства.

Бывший следователь рассказал DW, о чем обычно спрашивают сотрудников: "Вопросы можно разделить на несколько блоков. Личная характеристика кандидата - например, страдаешь ли зависимостью от алкоголя или наркотиков, были ли проблемы с законом у тебя и твоих родственников. Также выясняют, почему решил поступить на службу - вопросы касаются коррупционных рисков. Есть и идеологический блок - конечно, выясняют отношение к действующей власти".

По словам собеседника, большинство вопросов сотрудникам известны заранее. "Формально подписываешь согласие, что добровольно проходишь полиграф. На практике отказаться невозможно, просто вылетишь со службы, - уточняет бывший следователь. - Бывают опросы незапланированные, если управление собственной безопасности начинает проверку в отношении сотрудника. В таком случае тоже невозможно отказаться".

В Генеральной прокуратуре считают, что практику с полиграфом следует распространить не только на силовиков, но на всех кандидатов на руководящие должности с повышенным уровнем коррупционных рисков. "Полиграф достаточно эффективно применяет в кадровой работе силовой блок, а также крупные компании при приеме сотрудников на работу", - пояснил позицию ведомства в эфире госТВ представитель Генпрокуратуры Игорь Грейбо. В 2023 году в Беларуси зафиксирован существенный рост коррупционных преступлений - на 20%. Самые проблемные отрасли - промышленность, торговля и сельское хозяйство.

Президент Белорусской ассоциации адвокатов прав человека Мария Колесова-Гудилина рассказала DW, что использование полиграфа обсуждают и для адвокатов. "А сотрудники пенитенциарных учреждений должны проходить такой опрос не только при поступлении на службу, но и когда возвращаются из отпуска", - уточнила эксперт.

Кого еще могут отправить на полиграф?

Полиграф используют в крупных государственных и частных компаниях - при приеме на работу и проведении собственных расследований. Кроме того, уточняет Колесова-Гудилина, полиграф могут применять во время уголовного процесса. И в том, и другом случае гражданин имеет право отказаться от полиграфа.

"На практике чаще всего его используют сотрудники КГБ, еще на начальном этапе, чтобы понять, можно ли дальше работать с человеком, - уточняет эксперт. - Некоторые адвокаты также ходатайствуют о применении полиграфа, чтобы использовать все возможные способы защиты. Обычно это встречается по экономическим, коррупционным делам. Адвокатам редко удается добиться, чтобы клиенту позволили пройти такой опрос".

Белорусские суды с настороженностью относятся к результатам опроса на полиграфе Фото: Stringer/AA/picture alliance

Собеседница уточняет, что силовики используют полиграф, в том числе, по делам, связанным с терроризмом, национальной безопасностью. Так опрашивали фигурантов дела о взрыве в Минском метро в 2011 году. "Результаты полиграфа позволяют показать быстрый результат, чтобы предъявить его, например, прокурору, получить санкцию и дальше работать по делу", - говорит Мария Колесова-Гудилина.

Почему суды не доверяют полиграфу?

Белорусские суды с настороженностью относятся к результатам опроса на полиграфе, уточняет президент Белорусской ассоциации адвокатов прав человека. Это подтверждается и выводами в приговорах, опубликованных в судебном реестре.

Во-первых, такое доказательство не считается самодостаточным, его нужно дополнительно подтвердить. Во-вторых, многое зависит от квалификации специалиста, оборудования, личностных характеристик опрашиваемого. Сами полиграфологи указывают, что результат носит лишь вероятностный характер.

"Каждый силовик проходит через полиграф, в том числе и по вопросам коррупции. Но мы же знаем, что некоторые из них совершают такие преступления, то есть никакой гарантии нет, - говорит Колесова-Гудилина. - Более того, силовики заранее знают, о чем их будут спрашивать, и специально готовятся к этой процедуре".

По словам эксперта, суды по своей инициативе, как правило, не отправляют обвиняемых на полиграф.