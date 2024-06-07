Как белорусов проверяют на полиграфе

Как белорусов проверяют на полиграфе7 июня 2024 г.
В Беларуси расширили перечень сотрудников, которых будут опрашивать на полиграфе - теперь процедура обязательна и для работников прокуратуры. Юристы рассказали DW, кого еще отправляют на детектор лжи, можно ли отказаться и почему суды неохотно принимают такое доказательство.
Что спрашивают у силовиков на полиграфе?
Генеральная прокуратура Беларуси утвердила инструкцию, согласно которой сотрудников прокуратуры могут отправлять на полиграф. В ведомстве засекретили пять из шести причин, по которым могут проводить опрос. Известно лишь, что так будут проверять желающих поступить на службу.
Ранее использование полиграфа закрепили для желающих работать в других силовых органах: МВД, в том числе на службе во внутренних войсках, КГБ, Следственном комитете, Комитете госконтроля, Госпогранкомитете, Госкомитете судебных экспертиз.
Проверяют как сотрудников "в погонах", так и гражданских специалистов. Цель - отсеять кандидатов, которые не пригодны к службе, по мнению ведомства.
Бывший следователь рассказал DW, о чем обычно спрашивают сотрудников: "Вопросы можно разделить на несколько блоков. Личная характеристика кандидата - например, страдаешь ли зависимостью от алкоголя или наркотиков, были ли проблемы с законом у тебя и твоих родственников. Также выясняют, почему решил поступить на службу - вопросы касаются коррупционных рисков. Есть и идеологический блок - конечно, выясняют отношение к действующей власти".
По словам собеседника, большинство вопросов сотрудникам известны заранее. "Формально подписываешь согласие, что добровольно проходишь полиграф. На практике отказаться невозможно, просто вылетишь со службы, - уточняет бывший следователь. - Бывают опросы незапланированные, если управление собственной безопасности начинает проверку в отношении сотрудника. В таком случае тоже невозможно отказаться".
В Генеральной прокуратуре считают, что практику с полиграфом следует распространить не только на силовиков, но на всех кандидатов на руководящие должности с повышенным уровнем коррупционных рисков. "Полиграф достаточно эффективно применяет в кадровой работе силовой блок, а также крупные компании при приеме сотрудников на работу", - пояснил позицию ведомства в эфире госТВ представитель Генпрокуратуры Игорь Грейбо. В 2023 году в Беларуси зафиксирован существенный рост коррупционных преступлений - на 20%. Самые проблемные отрасли - промышленность, торговля и сельское хозяйство.
Президент Белорусской ассоциации адвокатов прав человека Мария Колесова-Гудилина рассказала DW, что использование полиграфа обсуждают и для адвокатов. "А сотрудники пенитенциарных учреждений должны проходить такой опрос не только при поступлении на службу, но и когда возвращаются из отпуска", - уточнила эксперт.
Кого еще могут отправить на полиграф?
Полиграф используют в крупных государственных и частных компаниях - при приеме на работу и проведении собственных расследований. Кроме того, уточняет Колесова-Гудилина, полиграф могут применять во время уголовного процесса. И в том, и другом случае гражданин имеет право отказаться от полиграфа.
"На практике чаще всего его используют сотрудники КГБ, еще на начальном этапе, чтобы понять, можно ли дальше работать с человеком, - уточняет эксперт. - Некоторые адвокаты также ходатайствуют о применении полиграфа, чтобы использовать все возможные способы защиты. Обычно это встречается по экономическим, коррупционным делам. Адвокатам редко удается добиться, чтобы клиенту позволили пройти такой опрос".
Собеседница уточняет, что силовики используют полиграф, в том числе, по делам, связанным с терроризмом, национальной безопасностью. Так опрашивали фигурантов дела о взрыве в Минском метро в 2011 году. "Результаты полиграфа позволяют показать быстрый результат, чтобы предъявить его, например, прокурору, получить санкцию и дальше работать по делу", - говорит Мария Колесова-Гудилина.
Почему суды не доверяют полиграфу?
Белорусские суды с настороженностью относятся к результатам опроса на полиграфе, уточняет президент Белорусской ассоциации адвокатов прав человека. Это подтверждается и выводами в приговорах, опубликованных в судебном реестре.
Во-первых, такое доказательство не считается самодостаточным, его нужно дополнительно подтвердить. Во-вторых, многое зависит от квалификации специалиста, оборудования, личностных характеристик опрашиваемого. Сами полиграфологи указывают, что результат носит лишь вероятностный характер.
"Каждый силовик проходит через полиграф, в том числе и по вопросам коррупции. Но мы же знаем, что некоторые из них совершают такие преступления, то есть никакой гарантии нет, - говорит Колесова-Гудилина. - Более того, силовики заранее знают, о чем их будут спрашивать, и специально готовятся к этой процедуре".
По словам эксперта, суды по своей инициативе, как правило, не отправляют обвиняемых на полиграф.