 ″Просила сказать маме, что умираю″: белорусы вспоминают о теракте в минском метро | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 10.04.2021

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Беларусь

"Просила сказать маме, что умираю": белорусы вспоминают о теракте в минском метро

Взрыв в минском метро 11 апреля 2011 года унес жизни 15 человек, более 200 были госпитализированы. Спустя 10 лет после теракта DW поговорила с очевидцами и жертвами трагедии на станции "Октябрьская".

После взрыва на станции метро Октябрьская. Фото из архива, апрель 2011 года

После взрыва на станции метро "Октябрьская". Фото из архива, апрель 2011 года

Десять лет назад, 11 апреля 2011 года, в минском метро прогремел взрыв. Его жертвами стали 15 человек: 11 погибли на месте, еще четверо умерли в больницах, более 200 были госпитализированы. По официальной версии расследования виновными в теракте были признаны двое уроженцев Витебска: Дмитрий Коновалов  и Владислав Ковалев. Спустя семь месяцев обоих приговорили к расстрелу. В десятую годовщину трагедии очевидцы и пострадавшие в беседе с DW вспоминают о случившемся.

"Было стыдно, что я в крови и в рваных джинсах"

"Я думала, что умираю и надо сообщить маме, что что-то случилось", - вспоминает о первых минутах после взрыва 27-летняя Маргарита Ярошук. В 2011 году она заканчивала школу и ходила на подготовительные курсы, собираясь поступать в вуз. 11 апреля после занятий на курсах девушка торопилась на встречу с подругой. "Когда спускалась по лестнице на платформу, я услышала, что приближается состав и решила ускорить шаг. Подъехал поезд, двери открылись, и в этот момент раздался взрыв. Я упала, было темно и дымно", - рассказывает Маргарита.

Маргарита Ярошук

Маргарита Ярошук

После взрыва девушка то приходила в себя, то снова теряла сознание. Через какое-то время ей удалось доползти до турникетов, где ее увидела работница метро. "Я просила, чтобы позвонили маме и сказали, что я умираю. Еще просила воды, потому что очень хотела пить. При этом я себя хорошо чувствовала. Мне было спокойно, комфортно, - вспоминает Маргарита. -  Меня вынесли на улицу. Помню, смотрю на свои джинсы, а они все в крови и разорваны. Как раз журналисты подбегают, снимают, а мне стыдно, что я в таком состоянии и в рваных джинсах".

 Маргариту отвезли в больницу, где она провела несколько месяцев - вначале в реанимации, потом в обычном отделении. Врачи говорили, что она выжила только благодаря возрасту - молодой и здоровый организм смог справиться с травмами. Самыми серьезными оказались осколочные ранения головы (врачи извлекли несколько крупных осколков) и переломы ног (позднее девушке ампутировали часть пятки).

В качестве компенсации от государства Маргарита получила телевизор и единовременную выплату. Сумму она не помнит: в то время она лежала в больнице и не особенно вникала в эти вопросы, говорит девушка.

Александр Лукашенко на месте теракта в минском метро. Фото из архива, апрель 2011 года

Александр Лукашенко на месте теракта в минском метро. Фото из архива, апрель 2011 года

Взрыв в метро во многом изменил жизнь Маргариты. Из-за проблем со здоровьем и психологических травм она после третьего курса вынуждена была бросить учебу в вузе, а последствия ранений сказываются по сей день. "Из-за того, что у меня нет пятки, я хожу со специальной стелькой, а дома вообще на носочках - левую ногу полностью не опускаю. В прошлом году извлекли еще два осколка. Остались глубокие шрамы на бедрах, - говорит Маргарита. -  К психологу я не ходила, наверное, больше всего мне помогла семья, родные. Мне было важно делиться с людьми моими переживаниями, проговаривать их. И на интервью, возможно, я согласилась потому, что не до конца вылечила эту травму".

Полтора года назад Маргарита переехала из Минска в Гродно, где у нее небольшой бизнес.

"Под лестницей лежал человек, которому оторвало руки и ноги"

Виктор Селедчик в 2011 году учился в школе. В метро он оказался с двумя друзьями, Павлом и Кириллом. Ребятам было по 14-15 лет, они ходили на занятия биатлоном в спортивную секцию, а в тот день ехали с медосмотра. "Мы стояли за колонной, думаю, она нас и спасла. Не знаю, как точно описать это ощущение, когда происходит взрыв: сильное эхо, картинка начинает трястись, - вспоминает Виктор. - Мы с Пашей увидели, что у Кирилла повреждено колено и сам он не может передвигаться, поэтому взяли его под руки и потащили на выход. Под лестницей лежал человек, которому оторвало руки и ноги".

Виктор Селедчик

Виктор Селедчик

По его словам, к метро очень быстро приехали машины скорой помощи, милиция. Подростков отвезли в больницу. Виктор получил баротравму - у него была порвана барабанная перепонка. "Мне сделали операцию по восстановлению слуха, но до сих пор когда говорят одновременно несколько человек или вокруг много посторонних звуков, я перестаю слышать собеседника. Я работаю барбером (мужским парикмахером - Ред.), и когда, например, играет музыка, мне тяжело общаться с клиентом, приходится постоянно переспрашивать. К тому же остался писк в голове, но к нему я уже привык", - рассказывает Виктор. Тем не менее, к службе в армии его признали годным, добавляет молодой человек.

В 2011 году государство выплатило Виктору денежную компенсацию, "где-то 400-500 долларов", говорит молодой человек. За помощью к психологам он не обращался, групп поддержки не посещал: "Думаю, у меня нет каких-то психологических травм из-за случившегося. Мне не страшно ездить в метро, я не боюсь замкнутых пространств". Официальному расследованию причин взрыва  в метро Викторне верит.

"Не было никакой паники, все были самоорганизованы"

"Возможно, исполнителем был Коновалов, возможно, он принес в метро взрывчатку, но я уверен, что он не был организатором. В 2011 году многие высказывали недоверие к официальной версии расследования", - говорит литератор и публицист Северин Квятковский. В момент взрыва он тоже был на станции метро "Октябрьская". "Я ступил на эскалатор, и в этот момент произошел хлопок. Звук был негромкий, но сразу повалил дым. Я подумал, что какие-то хулиганы бросили дымовую шашку. Люди присели, развернулись и направились к выходу. Меня еще тогда впечатлило, что не было никакой паники, беготни, криков, давки, все были самоорганизованы", - вспоминает Северин.

Северин Квятковский

Северин Квятковский

Он стал снимать происходящее на камеру, и впоследствии его видео с людьми, покидающими метро, облетело весь мир. Мужчина признается, что не сразу осознал весь ужас ситуации.

"То, что произошло что-то страшное, я понял, когда увидел, как вынесли женщину с окровавленной ногой. У меня был шок, как и у большинства людей, которые выходили из метро. До сих пор это тревожные воспоминания. После взрыва я снова смог спуститься в метро не сразу. В первое время там даже было видно, где именно заменили плиты. Они светлее, ты сразу понимаешь, что здесь произошло", - говорит Северин.

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    Автор: Янина Мороз


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